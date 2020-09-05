تركيا
السبت 5 سبتمبر 2020 20:11

أردوغان يتعهد: تركيا واحدة من أكبر عشر دول في العالم قريبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجعل بلاده واحدة من أكبر عشر دول في العالم في الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيضع "تركيا في المكانة التي تستحقها في العصر الجديد".

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت، إن " الوضع السياسي والاقتصادي الراهن الذي هيمن على العالم لفترة بدأ يتصدع من جميع جوانبه".

وأضاف أن " كافة البلدان والمجتمعات باتت قاب قوسين أو أدنى من حقبة جديدة".

وتابع "نحن في تركيا سنرتقي ببلدنا إلى المكانة التي يستحقها في هذا العصر الجديد. بعون الله تعالى عازمون على تحويل بلدنا إلى واحد من أكبر عشر دول في العالم".

تقاسم الثروات

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق اليوم، إن تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط.

وأضاف أردوغان -في كلمة خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، في مدينة إسطنبول- : " أكدنا دوما استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم (للثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلا".

وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".

وأكد أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو وللنتائج المترتبة عليه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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