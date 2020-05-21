تركيا
الخميس 21 مايو 2020 16:57

أردوغان ورئيس الوزراء الياباني يفتتحان مدينة طبية في إسطنبول (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مستشفى جديدًا في اسطنبول، ووصفاه بأنه رمز لصداقتهما الراسخة في خضم جائحة كورونا.

وقال أردوغان عن المنشأة التي تضم أكثر من 2600 سرير، إن مستشفى "باشاك شهير تشام وساكورا سيتي" يحمل اسم أشجار الصنوبر التركية وأزهار الكرز اليابانية.

وأكد أن "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية". 

وقال آبي، الذي انضم إلى الحدث عبر رابط الفيديو، إنه يأمل في أن يعزز المشروع بين القطاعين العام والخاص، النشاط الاقتصادي في تركيا.

وقال أردوغان، إن المستشفى "سوف يؤدي دورا حاسما" في مكافحة الفيروس، ووصفه بأنه خطوة "ترمز إلى صداقتنا الدائمة".

وأضاف أنه تم غرس أكثر من 15 ألف شجرة من أشجار الصنوبر والكرز بأنحاء المستشفى، الذي يستطيع استقبال 35 ألف مريض يوميا في عياداته الخارجية، وأيضا إجراء 500 عملية جراحية.

وتهدف تركيا إلى جعل المستشفى مركزا للسياحة العلاجية نظرا لقربه من مطار إسطنبول الدولي الرئيسي، سعيا إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية.

يشار إلى أن وزارة الصحة التركية لديها بالفعل مبادئ توجيهية لبدء قبول المرضى من 31 دولة، بينها ألمانيا وبريطانيا وروسيا.

ومنذ تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في تركيا يوم 11 مارس/ آذار، سجلت البلاد أكثر من 152 ألف حالة إصابة و4222 حالة وفاة.

وسجلت اليابان أكثر من 17 ألف إصابة ونحو 800 حالة وفاة بفيروس كورونا. 

وفى وقت سابق اليوم، ألغى آبي حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بغرب البلاد.

المصدر
وكالات

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