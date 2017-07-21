الأزمة الخليجية
الجمعة 21 يوليو 2017 18:35

أردوغان: نقف على مسافة واحدة من السعودية والإمارات وقطر

أردوغان وافق على نقل الدفعة الأولى من القوات التركية إلى القاعدة العسكرية في قطر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترى كافة شعوب المنطقة أشقاءً لها، وترغب لها في أن تعيش في أجواء من الاستقرار والثقة والرخاء.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه جراء الأزمة بين قطر ودول خليجية. وقال إن بلاده ستواصل مساعيها لرأب الصدع بين الأشقاء.

وأضاف أردوغان "نحب وندعم أشقاءنا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج، كما نحب أشقاءنا القطريين الذين لديهم استثمارات في بلادنا".

ونوه أردوغان بأن المشاكل السياسية مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ودائمة.

وأضاف: "ننتظر من المستثمرين الخليجيين الذين نعتبرهم أشقاء أن يختاروا العلاقات طويلة الأمد، فتركيا بيتهم الثاني وستظل كذلك".

وتابع "بإذن الله، واثق أننا لن نضطر للحديث حول هذه المسائل، مع زوال الأزمة في المنطقة، التي أعتقد أنها دخلت منعطف الحل، بشكل تام".

وسيقوم أردوغان بجولة خليجية تشمل السعودية وقطر والكويت الأحد المقبل.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في شهر يونيو/ حزيران الماضي بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
تركيا
رجب طيب أردوغان
قطر
السعودية
الإمارات (28956

اقرأ أيضا

Thumbnail
مظاهرات في مدن عربية وإسلامية دعما للأقصى
Thumbnail
منع جاستن بيبر من الغناء في الصين لـ" سوء سلوكه"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا