الأحد 23 سبتمبر 2018 15:14
أردوغان: نسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه سيعمل على تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع ألمانيا أثناء زيارته المقررة لها هذا الشهر.
تصريحات أردوغان:
- تصريحات الرئيس التركي جاءت قبل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلتقي هناك بمستثمرين أمريكيين قبل أن يزور ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/أيلول.
- قال أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى الولايات المتحدة: "أولوية جدول أعمال زيارتي لألمانيا ستكون طي صفحة الفترة الأخيرة في علاقاتنا السياسية تماما".
- وتابع "بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع الروابط الاقتصادية بيننا إلى الأمام على أساس المنفعة المشتركة".
خلفية:
- تدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا بعد أن شنت أنقرة حملة في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016 اشتملت على سجن آلاف الأشخاص وبينهم بعض الألمان.
- شهدت العلاقات بعض الدفء في الشهور القليلة الماضية منذ أن أطلقت أنقرة سراح صحفي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية كما سمحت لمواطن ألماني بالمغادرة.
- يصل عدد الأتراك الذي يعيشون في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين شخص وهي أكبر جالية تركية في الخارج والكثير من أبنائها يحملون جنسية مزدوجة.
- يرى مسؤولون ألمان أنه ما من خيار أمامهم تقريبا سوى تحسين العلاقات رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان في تركيا.
- تسعى تركيا لتحسين علاقتها بأوربا في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهورا على خلفية محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا، وانخفاض الليرة التركية بشدة.
المصدر
رويترز