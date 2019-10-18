الجمعة 18 أكتوبر 2019 18:42
أردوغان: "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية نبع السلام بشمال سوريا ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها في هذا الخصوص.
جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال استقباله ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسطنبول.
نبع السلام ستتواصل
- أضاف أردوغان أن تركيا أكثر من تصدى بفاعلية لعناصر "داعش" في سوريا.
- كشف الرئيس التركي عن إبلاغه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل ليلة من إطلاقها قائلاً: "أبلغت ترمب هاتفيا بأننا سنطلق العملية (نبع السلام) قبل ليلة واحدة من إطلاقها".
- أشار إلى أن ردود الفعل على عملية "نبع السلام" كانت باهتة في أول يومين لأنه لم يكن متوقعًا أن تحرز تركيا نجاحاً.
- أضاف أردوغان: "عندما تبيّن أن تركيا ستستكمل العملية بنجاح تصاعدت ردود الفعل إلى مستوى يتجاوز حدود العقل والمنطق ورغم ذلك واصلنا العملية بحزم ".
- تساءل أردوغان: "تركيا عضو في حلف الناتو. غير أنه لا أدري متى نالت هذه التنظيمات الإرهابية عضوية الحلف؟".
- أكد أردوغان أن تركيا تعبر في كل مناسبة عن احترام سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.
- أضاف " في الوقت الراهن نستضيف ببلدنا 3.6 مليون سوري بينهم 350 ألف كردي فروا من المناطق التي احتلها تنظيما "ي ب ك/ وبي كا كا" الإرهابي".
- بيّن أردوغان: "عملية نبع السلام لم تكن حدثا فوريا فالإعداد لها بدأ قبل (3 - 5) أعوام".
- تابع: "مواقف بعض البلدان وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوربا تغيرت إثر وصول قواتنا إلى عمق 30 كيلومترا في منطقة العمليات خلال فترة قصيرة ".
- شدد بالقول: "تركيا نفذت عملية نبع السلام بدقة وحرص قل نظيرهما في العالم من كافة الجوانب".
- حول لجنة صياغة الدستور السورية، قال أردوغان: "آمل أن تكون اللجنة الدستورية (السورية) التي ستعقد اجتماعها في 30 من أكتوبر/تشرين أول الجاري بمدينة جنيف ميلاد مرحلة الحل السياسي في سوريا".
- أكد أردوغان: " القوات المسلحة التركية لن تغادر المنطقة لأن ضمان الأمن هناك يتطلب ذلك".
- حول زيارته إلى روسيا، أشار أردوغان: "سنبحث الثلاثاء في سوتشي مع السيد بوتين الجوانب التي تخص روسيا والنظام (فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة بسوريا).
- أكد: " إشكالية المنطقة الآمنة ستُحل إذا تمكنت واشنطن من الالتزام بوعودها لنا لغاية انتهاء مهلة الـ120 ساعة مساء الثلاثاء المقبل".
- بيّن أن "عملية" نبع السلام" ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم أمريكا بوعودها في هذا الخصوص".
- حول رسالة ترمب إليه، قال أردوغان: " لقد نُشرت في وسائل الإعلام رسالة للرئيس ترمب لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية، بالتأكيد لم ننس هذا الأمر وتجاهُلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام المتبادل لا ينبغي علينا أن نُبقيها دائماً على الأجندة، ولا نعطي هذا الموضوع أولوية اليوم، ونود أن يعلم الجميع أننا سنقوم باللازم عندما يحين الوقت".
- أردف الرئيس التركي: "بمجرد اكتمال أعمال صياغة الدستور الجديد وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية ستنتقل جميع الأراضي إلى سيطرة الحكومة الشرعية في هذا البلد".
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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