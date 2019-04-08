أردوغان من روسيا عن منظومة إس- 400: الأمر منته

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا عن شراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 من روسيا رغم الانتقادات الشديدة من الولايات المتحدة.

في أعقاب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال أردوغان في العاصمة الروسية موسكو، الإثنين: "هذا حقنا السيادي، ولا يمكن لأحد أن يطلب منا التخلي عن هذا".

تصريحات أردوغان خلال الزيارة:

حول شراء تركيا منظومة إس- 400 الروسية، قال أردوغان: بما أننا أبرمنا العقد فالأمر منتهٍ، هذا حق من حقوقنا السيادية.

لن نسمح لأي أطراف بممارسة ضغوط علينا بشأن صفقة صواريخ إس 400 وأنهينا كل الاستعدادات لاستلامها.

تركيا مصممة على طرد واجتثاث البؤر الإرهابية التي تهدد أمنها القومي في سوريا.

من الخطأ القول إن التزامنا لم يؤدِ إلى نتائج في إدلب"، متابعاً أنه "للأسف، ونظراً لوجود بعض الجماعات الإرهابية هناك، عملنا ليس سهلاً".

تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة (مع روسيا) في إدلب؛ لأنه من غير الممكن التراجع.

تركيا لن تسمح بتشكيل كيان شمالي سوريا يهدد أمنها القومي ووحدة الأراضي السورية.

حققنا نجاحا في منع إقامة ممر إرهابي في شمال سوريا وجنوب تركيا لكن الخطر مستمر شرق الفرات.

بإمكان تركيا وروسيا حماية نفسيهما من إملاءات الدول الأخرى عن طريق اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية بينهما.

أبلغت كافة الوزراء الأتراك بتوفير كل التسهيلات فيما يخص العلاقات التجارية مع روسيا.

حجم التجارة مع روسيا عام 2018 وصل إلى 26 مليار دولار إلا أنه دون الهدف المحدد المتمثل بـ100 مليار دولار.

الشركات التركية أنجزت 1961 مشروعا بحجم 73 مليار دولار في روسيا على مر الأعوام السابقة.

أكثر من 1500 شركة تركية تساهم أيضا في خلق فرص عمل ورفع مستوى الرفاهية في روسيا بامتلاكها رأس مال يبلغ 10 مليارات دولار.

روسيا بالمقابل لديها استثمارات تتجاوز الـ10 مليارات دولار في تركيا، وخصوصا في قطاع البتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة.

إلغاء تأشيرة السفر بين تركيا و روسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

تصريحات بوتين:

توريد منظومة إس-400 إلى تركيا يحظى الآن بأولوية.

الأمر يتعلق بالدرجة الأولى باستكمال تنفيذ عقد توريد منظومة إس-400 الدفاعية الجوية. بالإضافة إلى "مشاريع واعدة أخرى مدرجة أيضاً على جدول الأعمال تتعلق بتوريد معدّات روسية إلى تركيا".

لم ننجح بعد بتطبيق كل النقاط التي توصلنا إليها في سوتشي لكن أعتقد أن مشكلة (إدلب) ستُحل"، مضيفاً "لم ننجح بعد بتشكيل مركز للتنسيق".

ستواصل روسيا وتركيا وإيران جهودها ضمن عملية أستانا لتسوية الأزمة في سوريا.

روسيا ملتزمة بالقرارات الأممية المتعلقة بوضع الجولان ونرفض الموقف الأمريكي الأخير.

هذا القرار يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري مع تركيا بنسبة 15%.

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