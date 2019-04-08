الاثنين 8 أبريل 2019 22:37
أردوغان من روسيا عن منظومة إس- 400: الأمر منته
دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا عن شراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 من روسيا رغم الانتقادات الشديدة من الولايات المتحدة.
في أعقاب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال أردوغان في العاصمة الروسية موسكو، الإثنين: "هذا حقنا السيادي، ولا يمكن لأحد أن يطلب منا التخلي عن هذا".
تصريحات أردوغان خلال الزيارة:
- حول شراء تركيا منظومة إس- 400 الروسية، قال أردوغان: بما أننا أبرمنا العقد فالأمر منتهٍ، هذا حق من حقوقنا السيادية.
- لن نسمح لأي أطراف بممارسة ضغوط علينا بشأن صفقة صواريخ إس 400 وأنهينا كل الاستعدادات لاستلامها.
- تركيا مصممة على طرد واجتثاث البؤر الإرهابية التي تهدد أمنها القومي في سوريا.
- من الخطأ القول إن التزامنا لم يؤدِ إلى نتائج في إدلب"، متابعاً أنه "للأسف، ونظراً لوجود بعض الجماعات الإرهابية هناك، عملنا ليس سهلاً".
- تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة (مع روسيا) في إدلب؛ لأنه من غير الممكن التراجع.
- تركيا لن تسمح بتشكيل كيان شمالي سوريا يهدد أمنها القومي ووحدة الأراضي السورية.
- حققنا نجاحا في منع إقامة ممر إرهابي في شمال سوريا وجنوب تركيا لكن الخطر مستمر شرق الفرات.
- بإمكان تركيا وروسيا حماية نفسيهما من إملاءات الدول الأخرى عن طريق اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية بينهما.
- أبلغت كافة الوزراء الأتراك بتوفير كل التسهيلات فيما يخص العلاقات التجارية مع روسيا.
- حجم التجارة مع روسيا عام 2018 وصل إلى 26 مليار دولار إلا أنه دون الهدف المحدد المتمثل بـ100 مليار دولار.
- الشركات التركية أنجزت 1961 مشروعا بحجم 73 مليار دولار في روسيا على مر الأعوام السابقة.
- أكثر من 1500 شركة تركية تساهم أيضا في خلق فرص عمل ورفع مستوى الرفاهية في روسيا بامتلاكها رأس مال يبلغ 10 مليارات دولار.
- روسيا بالمقابل لديها استثمارات تتجاوز الـ10 مليارات دولار في تركيا، وخصوصا في قطاع البتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة.
- إلغاء تأشيرة السفر بين تركيا و روسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
تصريحات بوتين:
- توريد منظومة إس-400 إلى تركيا يحظى الآن بأولوية.
- الأمر يتعلق بالدرجة الأولى باستكمال تنفيذ عقد توريد منظومة إس-400 الدفاعية الجوية. بالإضافة إلى "مشاريع واعدة أخرى مدرجة أيضاً على جدول الأعمال تتعلق بتوريد معدّات روسية إلى تركيا".
- لم ننجح بعد بتطبيق كل النقاط التي توصلنا إليها في سوتشي لكن أعتقد أن مشكلة (إدلب) ستُحل"، مضيفاً "لم ننجح بعد بتشكيل مركز للتنسيق".
- ستواصل روسيا وتركيا وإيران جهودها ضمن عملية أستانا لتسوية الأزمة في سوريا.
- روسيا ملتزمة بالقرارات الأممية المتعلقة بوضع الجولان ونرفض الموقف الأمريكي الأخير.
- هذا القرار يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري مع تركيا بنسبة 15%.
خلفيات:
- تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أثارت استياء الولايات المتحدة بسبب اعتزامها شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة من دولة منافسة للتحالف العسكري.
- ردا على اعتزام تركيا شراء المنظومة الصاروخية الروسية، علقت الولايات المتحدة مؤخرا تزويد أنقرة بطائرات إف-35.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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