تركيا
الخميس 12 ديسمبر 2019 17:47

أردوغان: مشروع قناة إسطنبول سيترك بصمته على القرن القادم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية، وتباشر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع تعريفي بمشروع بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت".

وأكد أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية.

وأشار إلى أن اعتراض حزب "الشعب الجمهوري" المعارض على مشروع قناة إسطنبول يأتي مثلما عارض مشاريع أخرى.

وأكد أن القناة ستكون مشروعا ناجحا على مستوى العالم.

وأضاف "يلجأون إلى كل الوسائل لمنع تحقيق هذا المشروع الذي يحظى بأهمية استراتيجية والذي سيترك بصمته على القرن القادم في إسطنبول وبلادنا".

وتابع "لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023".

ومشروع "قناة إسطنبول" يصفه البعض بأنه "مشروع القرن" ويتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.

وتربط القناة حال الانتهاء منها بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوربي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، أن بلاده تخطط لبناء 10 جسور في إطار مشروع "قناة إسطنبول".

وكان رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، قد هاجم المشروع، ووصفه بأنه "خيانة لإسطنبول" زاعما أن إسطنبول ليست بحاجة إليه.

المصدر
وكالات
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