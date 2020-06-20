تركيا
السبت 20 يونيو 2020 20:45

أردوغان: مستمرون في مساعدة المظلومين والمضطهدين في العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستمضي قدما في مساعدة المظلومين والمضطهدين، وتكون صوتا لهم في المحافل الدولية.

وأضاف أردوغان في تغريدة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أنه "لا يمكن لأحد بالعالم أن ينعم بالرفاهية والأمن، ما لم تسد العدالة والحق".

وأردف:" تركيا ستمضي قدما في مساعدة المظلومين والمضطهدين من دون النظر إلى دينهم وعرقهم لتصبح صوتا لهم بالمحافل الدولية".

وتابع: "بمناسبة 20 من يونيو/حزيران اليوم العالمي للاجئين، أحيي باسم بلدي وشعبي إخوتي وأخواتي الذين هجّروا قسرا من أراضيهم".

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى التحرك فورا للتعاون من أجل حل مشكل اللاجئين في العالم.

واستطرد: "لا يمكننا إيجاد أي حل لمشاكل العالم وتهجير 79.5 مليون شخصا قسرا، إذا أدرنا ظهورنا لهم وأغلقنا أعيننا وآذاننا عنهم".

وأرفق الرئيس التركي، تغريدته برسم بياني، يظهر استضافة تركيا لـ4 ملايين لاجئ، باعتبارها أكبر دولة مستضيفة للاجئين بالعالم خلال آخر 7 سنوات.

واحتوى الرسم، على معلومات، تبين استفادة اللاجئين في تركيا من مختلف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.

ويحتفل العالم، باليوم العالمي للاجئين، في 20 من يونيو/ حزيران من كل عام.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا
أردوغان

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