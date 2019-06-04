أردوغان: متمسكون بصفقة شراء صواريخ "إس-400" الروسية

أردوغان خلال حديثه للصحفيين عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر بإسطنبول الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية رغم الضغوط الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول. وشكلت رغبة أنقرة شراء منظومة "إس-400" الروسية مصدر خلاف أساسي بين تركيا والولايات المتحدة (المنضويتان في حلف شمال الأطلسي)، ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات. أبرز تصريحات أردوغان: هناك خطوة معينة اتخذناها، توصلنا لاتفاق ونحن ملتزمون به... تراجعنا أمر غير وارد.

أبلغنا واشنطن بأن أنقرة لن تتخذ خطوات لشراء صواريخ "باتريوت" إلا إذا كانت شروط التسليم إيجابية كتلك الواردة في اتفاق تركيا مع روسيا.

مستعدون لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت (الدفاعية الأمريكية)، إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس-400.

أساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء.

للأسف لم نحصل على عرض جيد وإيجابي من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بصواريخ باتريوت كما كان الحال بالنسبة لـ"إس-400" الروسية.

تركيا عرضت تشكيل فرق مع الولايات المتحدة للعمل معا بخصوص الأمر (دون ذكر رد واشنطن). تركيا تبحث عرضا أمريكيا لشراء صواريخ باتريوت.

تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام (الإرهابي) المزمع، مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك.

مستعد للتباحث مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب التي تُقصَف بالبراميل المتفجرة وتقتل المدنيين. صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية (رويترز) صواريخ إس-400.. الصفقة المنتهية: صفقة تركيا لشراء منظومة إس-400 الروسية، التي يمكن أن يجري تسليمها خلال أسابيع، أثارت قلق واشنطن وحلفاء آخرين لتركيا في حلف شمال الأطلسي يقولون إن المنظومة الروسية تتعارض مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف الأطلسي وتمثل تهديدًا لمقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا شراءها أيضًا.

الأسبوع الماضي، قالت مسؤولة رفيعة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية ستكون له نتائج "كارثية" على برنامج مقاتلات "إف-35" المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي.

كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، قالت إن مخطط أنقرة لشراء منظومة "إس-400" سيضر بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي ويُجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

كاثرين: الإدارة الأمريكية، حتى لو كانت لا تُريد معاقبة تركيا، فإنها قد تضطر إلى ذلك بضغط من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة.

مسؤولون أمريكيون قالوا إنه كان من المفترض أن تختار تركيا صواريخ "باتريوت" الأمريكية بدلًا من المنظومة الروسية، حتى يُسمح باستمرار برنامج "إف-35" بين واشنطن وأنقرة.

تركيا تخطط لشراء مئة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" وقد بدأ طيارون أتراك بالفعل بالتدرب عليها في الولايات المتحدة.

أنقرة رفضت ضغوط شركائها في حلف شمال الأطلسي واصفة عملية شراء المنظومة الروسية بأنها "صفقة منتهية".

الأربعاء، تحدث أردوغان هاتفيًا إلى ترمب وناقشا عرضًا سابقًا لأنقرة بتشكيل "مجموعة عمل مشتركة" بشأن منظومة الصواريخ، بحسب ما أفاد مكتب الرئيس التركي.

من المتوقع أن يلتقي الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في أوساكا باليابان أواخر يونيو/حزيران.

إضافة إلى مسألة منظومة "إس-400"، لا تزال العلاقات التركية-الأمريكية تشهد توترات على خلفية دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا الذين تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".