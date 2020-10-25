أمريكا وتركيا
الأحد 25 أكتوبر 2020 20:32

أردوغان متحديا تهديدات واشنطن: لا تتأخروا (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن رفضه تهديدات الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة "إس-400" الروسية.

وفي كلمة بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية، قال أردوغان مستنكرا التهديدات "لسنا دولة قبلية، بل تركيا"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وتحدى أردوغان واشنطن قائلا "لا تتأخروا في عقوباتكم، أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون". 

وقال أردوغان إن تركيا دفعت ثمن مقاتلات "إف-35" لكن الجانب الأمريكي لم يسلمها وقام بتوجيه التهديدات لإعادة منظومة "إس-400" إلى روسيا.

ولفت إلى أنه طلب عندما كان رئيسًا للوزراء شراء طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، لكن الأخيرة رفضت وهو ما جعل تركيا تطور هذه الطائرات بنفسها.

وشدد على أن تركيا باتت تشكل نموذجا في العالم على صعيد الطائرات بدون طيار الهجومية، والآن تحاول بعض الدول عرقلتها في هذا الإطار.

والجمعة، أدانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشدة، اختبار تركيا منظومة الدفاع الجوي "إس 400".

وقال متحدث "البنتاغون" جوناثان هوفمان، في بيان، إن "وزارة الدفاع (الأمريكية) تدين بشدة اختبار تركيا منظومة الدفاع الجوي إس 400، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول".
وأكد أن الولايات المتحدة تعارض امتلاك تركيا منظومة "إس 400"، مضيفا "نعترض على هذه الاختبارات التي تحدث مشاكل خطيرة لعلاقاتنا الأمنية".

"موقف واشنطن لا يهم أنقرة"

والجمعة أيضا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اختبارات منظومة "إس 400" الصاروخية جرت بالفعل، مؤكدا أن موقف واشنطن لا يهم أنقرة.
وأضاف "وجود سلاح روسي (إس- 400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج البعض لكن نحن مصممون على موقفنا".

وأشار أردوغان أن أثينا "لديها منظومة إس 300 الروسية، وتستخدمها بالفعل، فهل سألت أمريكا الجانب اليوناني عن ذلك؟".
وأمس السبت، ردت وزارة الدفاع التركية في بيان على إدانة نظيرتها الأمريكية، وقالت "إن الادعاء بأن تركيا تتصرف بما يتعارض مع التزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا ينسجم مع المنطق، رغم أن تركيا توفي بمسؤولياتها داخل الحلف بحذافيرها، بالتزامن مع مكافحتها المتواصلة لجملة من الأخطار في منطقة جغرافية واسعة".

وأكد البيان أن "هدف تركيا ليس التنغيص على أحد، وإنما ضمان سلامة شعبها".

وعقدت تركيا وروسيا اتفاقية تزويد أنقرة بمنظومة الدفاع الجوي "إس 400"، في أبريل/ نيسان 2017.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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