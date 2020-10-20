الإسلاموفوبيا
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 18:05

أردوغان متحدثا عن غاية ماكرون: المنزعجون من صعود الإسلام يهاجموننا (فيديو)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، المسلمين إلى الحوار للخروج من واقعهم المحزن، منتقدا مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام.

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى اجتماع تشاوري افتراضي نظمته رئاسة الشؤون الدينية بتركيا لوزراء ورؤساء وكبار المفتين المعنيين بالشؤون الدينية في البلدان الأعضاء والمراقبة بمنظمة التعاون الإسلامي.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن غاية ماكرون، من إطلاق مبادرة الإسلام الفرنسي هي محاسبة الإسلام والمسلمين.

وبيّن أن الخطابات المعادية للإسلام والمسلمين باتت أبرز الأدوات التي يستخدمها ساسة الغرب للتغطية على إخفاقاتهم.

وأوضح أن المنزعجين من صعود الإسلام، يهاجمون ديننا عبر الاستشهاد بالأزمات التي كانوا هم سببًا في ظهورها.

وقال أردوغان "ينبغي علينا كمسلمين أن نصغي لبعضنا البعض أكثر وأن نتبادل الأفكار في هذه الفترة المؤلمة والمليئة بالتحديات".

وتابع "للأسف الصرخات تتعالى اليوم من الأراضي الإسلامية التي أنارت درب البشرية لقرون طويلة بالمعرفة والحكمة والسلام".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "التعصب القومي والمذهبي والإرهاب فتن تنخر العالم الإسلامي من الداخل".

وأكد أردوغان أن الواقع المحزن للمسلمين يشجع الإمبرياليين وأعداء الإسلام على محاولة النيل منهم.

المصدر
الأناضول

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