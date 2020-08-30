تركيا
الأحد 30 أغسطس 2020 15:20

أردوغان: لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد إن بلاده لن ترضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وستدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف أردوغان أن تركيا مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر.

جاء ذلك في تدوينة إثر زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة "عيد النصر"، الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأوضح أردوغان أن النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات، تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها.

وتابع "في الذكرى الـ98 لعيد النصر العظيم، نحيي بامتنان ذكرى جنابكم وجميع قادتنا وضباطنا وجنودنا وكل فرد من أمتنا من الذين ساهموا في هذا الانتصار ".

وأضاف "بلادنا مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر".

والسبت قال أردوغان في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر، إنه "ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن".

وأضاف "كفاح أنقرة مستمر حتى اليوم، والأمة التركية لن تتردد إطلاقا في إحباط مساعي فرض معاهدة "سيفر" جديدة اليوم في "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية)، مثلما حققت الاستقلال رغم الفقر وقلة الإمكانات".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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