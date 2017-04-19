تركيا
الأربعاء 19 أبريل 2017 19:24

أردوغان للجزيرة: سوريا تقسم قطعة قطعة وأوباما خدعني

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في سوريا حاليا هو تقسيم لها قطعة قطعة على حد وصفه.

وأضاف أردوغان خلال لقاءه مع شبكة الجزيرة ضمن برنامج بلا حدود الذي سيبث الليلة أن أحدا لا يهتم لوحدة سوريا، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب بأنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خدعه، ولكنه يؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير.

وفيما يتعلق بما يجري في العراق، قال أردوغان إن ما يحدث هناك يؤلم تركيا وهي لا تتعامل معه على أساس القومية والمذهب، لكنه فيما يخص الملف الإيراني حذر من أن طهران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية أصبحت تؤلم أنقرة.

وبشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي، قال الرئيس التركي إن أوربا تمارس النازية والفاشية مع تركيا، ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي لم يفِ بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة.

وعن نتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا بشأن التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، قال أردوغان إن الدكتاتور لا يخرج من صندوق الانتخاب، مشددا على أنه "يتبع رأي الصندوق".

وتبث مقابلة الرئيس التركي الليلة في برنامج "بلا حدود" عند الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر
الجزيرة
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