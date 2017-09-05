ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 15:59

أردوغان لسو كي: العنف في ميانمار يثير قلقا بالغا بين المسلمين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزعيمة ميانمار أونج سان سو كي اليوم الثلاثاء إن العنف ضد الروهينغيا يثير قلقا عميقا في العالم الإسلامي.

وتتعرض ميانمار لضغوط من الدول التي تسكنها نسبة كبيرة من المسلمين لوقف العنف ضد الروهينغيا المسلمين بعد مقتل مئات وفرار قرابة 125 ألفا إلى بنغلاديش في أدمى أعمال عنف تستهدف هذه الأقلية منذ عقود.

وذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ سو كي الثلاثاء أن ما يحدث يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن العالم الإسلامي يساوره قلق عميق.

وأضافت المصادر أن أردوغان وسو كي بحثا أيضا خلال الاتصال الحلول المحتملة لإنهاء القتال وسبل توصيل مساعدات إنسانية للمنطقة.

وقالت إن أردوغان ندد بالإرهاب والعمليات التي تستهدف المدنيين وعبر عن قلقه من أن تتحول التطورات إلى أزمة إنسانية خطيرة.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيسافر من باكو إلى بنغلاديش مساء الأربعاء وسيعقد اجتماعات يوم الخميس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
مسلمو الروهينغيا
رجب طيب أردوغان
أونغ سان سو كي

اقرأ أيضا

Thumbnail
منظمة الصحة العالمية: عدد حالات الكوليرا في اليمن يتجاوز 600 ألف
Thumbnail
سيميوني يجدد عقده مع أتليتيكو مدريد حتى 2020

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم