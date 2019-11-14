الخميس 14 نوفمبر 2019 19:40
أردوغان: لا يمكننا التخلي عن "إس-400" ونتمنى التوافق حول إف-35
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات الـ"إف-35".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.
أبرز تصريحات أردوغان
- قلنا للجانب الأمريكي إن بإمكاننا شراء منظومات الـ"باتريوت"، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة الـ"إس-400" بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا في حقوقنا السيادية.
- أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات حول مقاتلات الـ"إف-35"، ورأيت ترمب إيجابيًا وبنّاء في مواقفه.
- لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى.
- أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية.
- إذا تلقينا موقفا إيجابيا من دول حلف شمال الأطلسي حيال المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها ".
إفساد العلاقة
- أردوغان قال إن الجهات المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبذل جهودا مكثفة لإفساد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
- أردوغان: ترمب يبذل جهدًا صادقًا من أجل حل المشاكل بين تركيا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية.
- أردوغان: الجهات المعارضة لترمب تبذل جهودا مكثفة لإفساد علاقاتنا.
- أردوغان: الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة.
- أردوغان: قدمت معلومات مفصلة لترمب والسيناتورات الذين التقيت بهم في البيت الأبيض بخصوص المسألة الأرمنية وأحداث 1915، وشرحت لهم أن تسييس الأحداث التاريخية خطأ فادح.
- عن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، ضد تركيا، قال أردوغان: "قلت له ما يلزم قوله فقد تلقى درسه اليوم".
- الرئيس التركي تطرق إلى رسالة ترمب التي تجاوز فيها بحقه، قائلًا: "لم يبد ترمب أي رد فعل حين أعدت إليه رسالته".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات