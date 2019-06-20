أمريكا وتركيا
الخميس 20 يونيو 2019 21:54

أردوغان لا يتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صواريخ إس-400

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب عزمها شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
التفاصيل:
  • أردوغان: لا أرى أي إمكانية لمثل هذه العقوبات.
  • أردوغان: بكل صراحة وصدق، علاقاتنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وضع يمكنني من القول عنه إنه جيد للغاية...ففي حالة وقوع أي مشكلات، نجري اتصالات هاتفية على الفور.
  • أردوغان: عندما نجري محادثات مع المسؤولين الأقل مرتبة من ترمب، نرى أن العديد لا يستطيعون التوافق مع مسؤولينا، وأحد الأمثلة على ذلك هو (صفقة) إس-400.
  • أردوغان: شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية بات أمرا محسوما، وعلى الولايات المتحدة التفكير مليا قبل فرض عقوبات على عضو في حلف شمال الأطلسي.
  • أردوغان: في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات، سيكون لدينا عقوباتنا الخاصة بنا.
  • أردوغان: تركيا أرادت شراء صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة لكن العرض كان لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع نظيره الروسي.
  • أردوغان: تركيا ستلجأ إلى المحاكم الدولية وستطالب باسترداد المبالغ التي سبق أن دفعتها لشراء مقاتلات إف-35 إذا لزم الأمر.
  • الرئيس التركي قال قبل أيام إنه سيناقش مسألة الصواريخ الروسية مع نظيره الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة والمقرر عقدها في اليابان في نهاية يونيو/ حزيران.
  • يحتدم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة منذ أشهر بشأن شراء تركيا للصواريخ الروسية، وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 يمكن أن تشكل تهديدا لمقاتلات إف-35، وهي طائرة تساعد تركيا في انتاجها وتعتزم شراءها، كما أن هذه الصواريخ لا تتوافق مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي.
  • واشنطن هددت مرارا بفرض عقوبات ضد أنقرة ما لم تتراجع الأخيرة عن صفقة شراء منظومة إس-400، التي قال أردوغان إن تسليمها سيبدأ في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.
  • واشنطن أمهلت تركيا حتى نهاية شهر يوليو/ تموز للعدول عن شراء النظام الصاروخي الروسي.
المصدر
رويترز
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رجب طيب أردوغان
دونالد ترمب
عقوبات أمريكية
صواريخ إس 400
إف 35

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