أردوغان: لا تراجع عن صفقة "إس 400" الدفاعية مع روسيا

أردوغان: لدينا شكوك بشأن عملية التصويت في الانتخابات المحلية واللجنة العليا للانتخابات ستقوم بحسم الأمور رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتراجع عن صفقة صواريخ (إس 400) الدفاعية الروسية، وأكد أن بلاده ستتسلم مقاتلات" أف 35" الأمريكية، ومعداتها عاجلا أم آجلا.

التفاصيل: أردوغان شدد أمام وفد من الشباب في إسطنبول في وقت متأخر من السبت على أن بلاده "لن تتراجع عن شراء إس-400"، قائللًا "هذه صفقة مبرمة".

الرئيس التركي، استبعد أن تنفذ بلاده مطالب الولايات المتحدة بتأجيل شراء منظومات إس 400- الصاروخية الدفاعية الروسية المتطورة، وقال إن موسكو قد تقدم موعد التسليم قبيل يوليو/تموز.

كان أردوغان قد قال في 5 أبريل/نيسان الماضي إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف 35"، وإنها بانتظار استلام الرابعة قريبًا.

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أن موقف أردوغان قد يزيد من توتر العلاقات بين حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذ طلبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من أنقرة تأجيل استلام النظام الصاروخي الروسي حتى 2020، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاقتراح.

وفقًا لبلومبرغ، ينطوي الاستمرار في الصفقة على مخاطرة كبيرة قد تصل إلى فرض عقوبات أمريكية ربما تغرق تركيا في اضطراب اقتصادي جديد.

كانت تركيا قررت في 2017 شراء منظومة "إس 400" من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة. صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية تركيا تنتج مع روسيا منظومة إس-500: أردوغان أعلن السبت أن تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدّفاع إس-500، وذلك بعد جدل أثاره شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي إس-400 من موسكو.

الولايات المتحدة تُعارض بشدة حيازة أنقرة نظام إس-400، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات إف-35 الأمريكية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها.

أمريكا تخشى من أن التكنولوجيا المستخدمة في نظام إس-400 يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضًا إلى تلك البيانات.

في حال نفّذت تركيا اتفاقها مع موسكو، يُمكن أن تُعاقَب بموجب قانون أميركي ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.

أردوغان أشار إلى أنّ الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا تُظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام إس-400 وطائرات إف-35.