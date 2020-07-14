تركيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 22:15

أردوغان: كنائس وكنس تركيا تفوق المساجد في أي دولة أوربية

الرئيس أردوغان خلال زيارة سابقة إلى آيا صوفيا عام 2018
غيتي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الكنائس والكنس في تركيا يفوق بأضعاف عدد المساجد بأوربا.

وأضاف أردوغان عقب اجتماع للحكومة في أنقرة أن دور العبادة لغير المسلمين في تركيا تفوق 4 أو 5 أضعاف عدد المساجد في أوربا.

وأوضح أن هناك دار عبادة واحدة لكل 460 شخصا غير مسلم في تركيا، مقابل مسجد واحد لكل 2000 مسلم في أوربا.

وأشار أردوغان إلى أن السلطات التركية هي من حولت آيا صوفيا إلى متحف بقرار خاطئ في الماضي، وأضاف "وها نحن نعيده إلى مسجد مجددا".

وأكد على أنه سيتم الحفاظ على صفة التراث الثقافي العالمي لآيا صوفيا "بنفس الطريقة التي عمل بها الأجداد" مع إعادته إلى وظيفته الأصلية كمسجد.

وتعهد أردوغان بالحفاظ على صفة التراث الثقافي العالمي لمسجد آيا صوفيا بإسطنبول مع فتحه للعبادة مجددا.

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية الجمعة قرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش الأحد، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.

المصدر
الأناضول

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