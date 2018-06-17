أردوغان: غيرنا ملامح تركيا للأفضل خلال 16 عامًا وسنواصل ذلك

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي أنصاره خلال مسيرة انتخابية في إسطنبول رويترز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" نجحت خلال الأعوام الـ16 الماضية في تغيير ملامح تركيا إلى الأفضل، وأنها ستواصل ذلك بمشيئة الله.

وقال أردوغان في كلمة له (الأحد) أمام حشود ضخمة حضرت التجمع الجماهيري الذي نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في ميدان "يني قابي": إسطنبول اليوم أضحت رائعة وأسطورة.

عندما يتم الحديث عن الخدمات في إسطنبول، يتبادر إلى الذهن رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية.

حزب "العدالة والتنمية" بات يعني "الطمأنينة والسعادة".

خلال الأعوام الـ16 الماضية، نجحنا في تغيير ملامح تركيا إلى الأفضل.

حولنا إسطنبول إلى مدينة جديدة يمكن العيش فيها خلال 4 أعوام ونصف العام منذ تسلمنا السلطة.

غيّرنا تركيا من بلد عاجز عن دفع رواتب موظفيه إلى بلد لا يترك موظفيه وحدهم في مواجهة التضخم.

استطعنا تنمية تركيا خلال فترة تولي حزب "العدالة والتنمية" للسلطة، وسنواصل ذلك بمشيئة الله.

أدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يجعلنا نشهد عيدًا آخر مساء 24 يونيو/حزيران (موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية)، وأنا واثق أن سكان إسطنبول أصدروا قرارهم؛ لذلك هنيئا لنا من الآن عيد ديمقراطيتنا في 24 يونيو/حزيران.

حكومات حزب "العدالة والتنمية" أنجزت في إسطنبول وعموم البلاد الكثير من المشاريع ومشاريع أخرى قيد الإنجاز من طرقات وجسور وأنفاق وموانئ وقطارات سريعة ومترو الأنفاق ومطارات.

قدمنا إلى مدينة إسطنبول أفضل وأجود خدمات البلدية، وخدمات في مختلف مجالات الثقافة والفن والمواصلات والبيئة والمساعدات الاجتماعية.

إسطنبول عانت من إهمال ونقص الخدمات إبان حكم حزب الشعب الجمهوري.

حكومات حزب "العدالة والتنمية" مهدت خلال 16 عاماً فقط 20 ألف كم من الطرق في عموم تركيا، في حين تم تمهيد 6 آلاف و100 كم من الطرقات خلال 79 عاماَ إبان فترات الحكومات السابقة.

تسلمنا السلطة وكانت البلاد مثقلة بديون قيمتها 23.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وقمنا بتسديدها وتصفير الديون.

سنقوم بإنشاء قناة إسطنبول التي ستربط بحر مرمرة مع البحر الأسود وسيبلغ طولها 45 كم.

سنفتتح المطار الثالث في إسطنبول في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيتحول موقع مطار أتاتورك الدولي إلى حديقة عامة باسم "حديقة الشعب". خلفيات: تُجرى الانتخابات داخل تركيا، في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر.

تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية. تجمع لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسيرة انتخابية في إسطنبول (رويترز)