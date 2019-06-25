أردوغان عن فوز إمام أوغلو: لدينا القدرة على تصحيح أخطائنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تعليقا على فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، إننا "لدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا".

وأشار أردوغان في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، أن شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"، مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها. الشهر المقبل أردوغان أكد أن تركيا ستبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة الدفاع الجوي "S-400"، وشدد أن تركيا ليست في محل للتفاوض مع أي بلد أو أخذ أذن أو الرضوخ للضغوط فيما يتعلق بمسألة تلبية متطلباتها الأمنية. وأضاف: "هذه مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها".

فيما يتعلق بالقضية القبرصية، شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل خطواتها في شرق المتوسط إلى حين ضمان تقاسم عادل للموارد الموجودة والتي سيتم اكتشافها من النفط والغاز.

انتقد أردوغان التصريحات الفرنسية بخصوص عمليات التنقيب لتركيا في شرق المتوسط، قائلًا: "يمكن للدول الضامنة (للقضية القبرصية) التحدث بخصوص شرق المتوسط ولكن لا يحق لفرنسا ذلك". "لنا حقوق هناك" أردوغان أكد أن تركيا لن تسمح أبدًا بأي مبادرة تتجاهل حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مشيرًا إلى أن تركيا باتت حاليًا تمتلك 4 سفن بحث وتنقيب.

أردوغان: نواصل أنشطتنا في شرق المتوسط عبر هذه السفن، وبالتوازي مع ذلك، تقوم الوحدات المعنية في قواتنا المسلحة بحمايتها وضمان أمنها، أما رئيس الوزراء اليوناني (الكسيس تسيبراس) فليقل ما شاء، لنا حقوق هناك ومن أجل حماية هذه الحقوق ستواصل تركيا أنشطتها عبر سفن البحث والتنقيب".

السفينة التركية "فاتح" للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة شرقي البحر المتوسط الوضع في سوريا أردوغان أكد أن تركيا تريد أن تحول ما أسماه "الحزام الإرهابي" شمالي سوريا إلى حزام أمني من أجل توطين اللاجئين الموجودين بتركيا هناك.

أردف أردوغان: "عاد حتى الأن 330 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، واعتقد أن هذا الرقم سيصل إلى الملايين مع حل المشاكل في منبج وشرق الفرات".

شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل جهودها بالبحث عن طرق حل سياسية ودبلوماسية وعسكرية تضمن الوصول لحل يزيل المخاوف الأمنية لتركيا وأعباءها الإنسانية.

لفت الرئيس التركي إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترمب لفظ عبارة منطقة آمنة شمالي سوريا عدة مرات إلا أنه لم يقدم دعم ماليا لتحقيقها. بلدية إسطنبول تعليقًا على نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، هنأ أردوغان مجددًا مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو بفوزه ببلدية مدينة إسطنبول، مبينًا أن المهم بالنسبة لهم هو تجلي الإرادة الوطنية بأفضل شكل آمن ودون أي تجاوزات.

أكرم إمام أوغلو الفائز بانتخابات بلدية إسطنبول

أردوغان أضاف: "مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب، ولدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا".

أردوغان أكد أنه سيواصل السير برفقة الشعب نحو الأمام بكل عزم في ضوء أهدافه، وأنه يعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك.

بعد فرز نحو 99 % من الأصوات، حصل مرشح المعارضة التركية إمام أوغلو على 54%، مقابل منافسه بن علي يلدرم، الذي نال نسبة 45%.

حقق أوغلو بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت، بزيادة كبيرة مقارنة مع انتخابات مارس/آذار الماضي عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.