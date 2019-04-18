أردوغان عن الانتخابات البلدية التركية: انتهى الجدل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى رويترز

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية وتوطيد وحدة البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص" بالعاصمة التركية أنقرة. تصريحات أردوغان علينا ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية، فالمصافحة والعناق وتوطيد وحدتنا سيكون عنوان المرحلة المقبلة.

انتهى الجدل الذي ساد خلال فترة الانتخابات المحلية، الجميع الآن يتجهون إلى حياتهم اليومية ويركزون على أعمالهم.

يجب ترك الخلافات السياسية في المسائل المتعلقة بوجودية البلد جانبًا، والتحرك في إطار "تحالف تركيا" مع 82 مليون شخص.

كافة الأحزاب السياسية لديها حق الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهناك أحزاب استخدمت هذا الحق في السابق، واليوم حزب العدالة والتنمية يستخدم هذا الحق الدستوري والقانوني.

سنواصل معركتنا حتى النهاية. سنغلق هذا الموضوع عندما يقول (المجلس الأعلى للانتخابات) كلمته الأخيرة.

خضنا عرسا ديمقراطيا رائعا ليلة 31 مارس، وكانت نسبة المشاركة عالية جدا، ولا يمكن رؤية هذه النسبة في الكثير من دول العالم، حتى في الولايات المتحدة تكون المشاركة في بعض الاستحقاقات الانتخابية دون الـ 50 بالمئة".

دعا أردوغان جميع الساسة الأتراك إلى التحلي بروح المسؤولية، مبينا أن تركيا لن تشهد أي استحقاق انتخابي خلال السنوات الأربع القادمة، وأن هذه المدة ستكون حافلة بالإجراءات التنفيذية.

قال أردوغان إن على تركيا أن تستغل جيدا الأعوام الأربعة والنصف المقبلة لحين موعد الانتخابات المقبلة وأن تحل المشكلات الاقتصادية والأمنية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في الوقت نفسه. أكرم إمام أوغلو تسلم رسميا رئاسة بلدية إسطنبول سنواصل دعم السوريين انتقد الرئيس التركي قرار رئيس بلدية "بولو" تانجو أوزجان عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، قطع المساعدات المقدمة للسوريين القاطنين فيها.

أكد أردوغان على مواصلة حكومته دعم السوريين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

قال أردوغان "سنواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات، بالرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم". وتابع: "لأننا نريد أن نكون أنصارا ولهذا لن نتخلى عن المهاجرين على الإطلاق".

أشار أردوغان إلى استضافة بلاده 4 ملايين لاجئ على أراضيها، وانفقت عليهم 35 مليار دولار. وأضاف "رغم تعهد الاتحاد الأوربي بتقديم 6 مليارات يورو لنا، لم نتلق سوى مليار و750 ألفا. هؤلاء هكذا لا يمتلكون الصدق ولديهم الكثير من الكذب".

مضى أردوغان قائلا "هم يتصرفون بهذا الشكل ونحن نلتزم جانب الصواب. لن ننتظر قدوم مساعدات لأربعة ملايين لاجئ، وإذا كان بحوزتنا طبق حساء فسنتقاسمه مع إخواننا اللاجئين، ونواصل طريقنا". الانتخابات المحلية التركية شهدت تركيا في 31 مارس/ آذار الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق إلى حدود 85 بالمئة.

بعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز تولى مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول أمس الأربعاء برغم عدم البت في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتيجة الانتخابات بالمدينة وإعادتها.

عقب فوزه برئاسة بلدية "بولو" (شمال)، أعلن أوزجان قطع المساعدات التي تقدمها البلدية للسوريين. وقال "لن أقدم أي مساعدة للسوريين من خزانة البلدية، ولن أمنحهم رخصة فتح محل تجاري لأنني لا أريدهم أن يستقروا في بولو ويبقوا في تركيا. موقفي ثابت في هذا الموضوع".