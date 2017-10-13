تركيا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 12:30

أردوغان: سنشارك في إنتاج صواريخ إس-400 مع روسيا

نظام الدفاع الصاروخي S-400 يجري إعادة شحنه أثناء التدريب (أرشيفية)
نظام الدفاع الصاروخي S-400 يجري إعادة شحنه أثناء التدريب (أرشيفية)
غيتي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا توجد مشكلة في صفقة مزمعة لشراء تركيا منظومة صواريخ أرض جو من طراز (إس-400) من روسيا.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من زيارة لأوكرانيا وصربيا إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صفقة شراء صواريخ (إس-400) لكن في المرحلة الثانية "سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة خبر ترك وصحف أخرى أنه جرت محادثات أيضا بشأن منظومة (إس-500).

وتابع "لا نفكر في التوقف عند إس-400 في محادثاتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرينا محادثات بشأن منظومة (إس-500) أيضا" وهو نظام صاروخي قيد التطوير حاليا.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال (الاثنين) إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد تسعى لإبرام صفقة لشراء نظام دفاع صاروخي من دولة أخرى إذا لم توافق روسيا على الإنتاج المشترك للنظام الدفاعي.

واعتبرت بعض العواصم الغربية قرار أنقرة شراء صواريخ (إس-400) تجاهلا لحلف شمال الأطلسي في ضوء التوترات القائمة مع موسكو بسبب أوكرانيا وسوريا بينما أثارت الصفقة مخاوف لأن الصواريخ لا يمكن دمجها في دفاعات الحلف.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
روسيا
أردوغان
بوتين
إس-400
منظومة الصواريخ
حلف الناتو
نظام دفاع صاروخي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: 3 قتلى في حادث قفز بالمظلات في أستراليا
Thumbnail
بالصور: تايلانديون يحلقون شعر أطفالهم في ذكرى وفاة الملك

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم