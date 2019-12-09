الاثنين 9 ديسمبر 2019 23:46
أردوغان: سنرسل قوات عسكرية إلى ليبيا في هذه الحالة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وأوضح أردوغان أن ذلك سيحدث في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك.
جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول.
وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي وضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
أبرز تصريحات أردوغان
- تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.
- لا يمكن لقبرص الرومية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا.
- تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط.
- طرد اليونان المبعوث الليبي فضيحة دولية وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية.
- اتفاقيتنا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحافظ على حقوق الدولتين وأرسلنا نصها للأمم المتحدة.
- مذكرة التفاهم مع ليبيا أقوى رد على محاولات الثنائي اليوناني القبرصي تطويق تركيا في شرق المتوسط.
- أعربت لرئيس الوزراء اليوناني بالذات عن استعدادنا لفتح قنوات حوار.
- مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك.
- هم تركيا هو كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة.
- سنمتلك سفينة تنقيب أخرى ونواصل هذه الأنشطة في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط.
#مباشر | حوار تلفزيوني مع الرئيس اردوغان https://t.co/SP5faQrGe0— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 9, 2019
المصدر
الجزيرة مباشر