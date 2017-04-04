التوتر التركي الأوربي
الثلاثاء 4 أبريل 2017 19:47

أردوغان: سأواصل وصف دول أوربية بالفاشية والنازية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الثلاثاء) بمواصلة وصف دول أوربية بأنها من "فلول النازية وفاشية"، إذا استمرت في "نهجها الحالي تجاه تركيا".

وعلى الرغم من إدانات متكررة من عواصم أوربية، قال إردوغان أمام حشد للترويج لاستفتاء بمدينة زونغولداق في غرب البلاد "إنهم لا يسمحون لوزرائي بإلقاء كلمات في أوربا، بعد انتهاء الاستفتاء يوم 16 أبريل  / نيسان سندرس الأمر، كل شيء له ثمن".

وانتقد أردوغان مرارا دولا أوربية منها ألمانيا في إطار حملته للترويج للاستفتاء واتهمها بممارسة أساليب "تشبه أساليب النازي" لمنعها وزرائه من الحديث أمام تجمعات للناخبين الأتراك المقيمين في الخارج.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
أردوغان
ألمانيا
هولندا
الفاشية
النازية
الاستفتاء
تعديلات الدستور

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أم مراهقة تلقي بابنتها الرضيعة في القمامة
Thumbnail
إسبانيا تحقق مع رفعت الأسد وتصادر ممتلكات بـ 736 مليون دولار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها