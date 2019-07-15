الاثنين 15 يوليو 2019 09:22
أردوغان: ترمب يملك سلطة منع فرض عقوبات على تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.
أبرز تصريحات أردوغان
- ترمب لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل تطبيق قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات.
- بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترمب إيجاد حل وسط.
- لا أعتقد أن ترمب يتفق في الرأي مع من هم دونه من المسؤولين الأمريكيين وقال ذلك أمام كل وسائل الإعلام العالمية.
- بشرائنا المنظومة إس-400، نحن لا نستعد للحرب. إننا نحاول ضمان السلام وأمننا القومي.
- تركيا لا تزال راغبة في شراء منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت من واشنطن.
- هدف البلدين ينبغي أن ينصب على تعزيز التجارة والعمل على تحقيق تعاون دفاعي شامل.
- دائما ما ينظر ترمب إلى ذلك بشكل إيجابي. نحن شركاء استراتيجيون. فلنفعل ما تستلزمه الشراكة الاستراتيجية.
خلفيات
- تصريحات أردوغان جاءت بعد يومين من استلام تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أول شحنة من قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة إس-400، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد يتبعه عقوبات أمريكية.
- ترمب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلا إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.
- إلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار، ما يعني أنها لن تكون جزءا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.
- تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنظومة إس-400 ربما تشكل تهديدا لهذه المقاتلات إذا كانت تعمل في المنطقة ذاتها.
- أردوغان قال إن بلاده طلبت ما يزيد على 100 مقاتلة إف-35 وإنها تتوقع أن تظل واشنطن على التزامها بهذه الصفقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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