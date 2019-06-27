أردوغان: ترمب قد يزور تركيا في يوليو المقبل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيتي - أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجريت معه في اليابان، الخميس، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور تركيا في يوليو/ تموز المقبل.

سُئل أردوغان إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترمب بعدم فرض عقوبات على تركيا فقال لصحيفة نيكي: "أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأمريكي ترمب خلال قمة مجموعة العشرين سيكون مهما لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا. ماذا قال أردوغان؟ بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديث عن زيارة السيد ترمب لتركيا في يوليو.

أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية وقال إنه لم يسمع شيئا من ترمب بخصوص العقوبات.

دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع إف-35. إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى محكمة التحكيم الدولي لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن.

محادثاتنا مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع مستمرة، وترمب يعرف مخاوف تركيا، ولماذا نحتاج هذا النظام (إس 400) في إطار بحثنا عن نظام فعال للدفاع الجوي ضد التهديدات الأمنية.

لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على تلك الخطوة (شراء منظومة إس 400) قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.

ننتج أجزاء عدة من مقاتلة (F35) في تركيا، نحن شركاء في هذا المشروع، ولسنا مجرد سوق لهذه المقاتلات، نحن أيضا شريك صناعي.

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية خلفيات: تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا- البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي- بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.

قد تواجه تركيا عقوبات بموجب قانون أمريكي ويحتمل أن تفقد شراكتها في برنامج مقاتلات إف-35 ولا تتمكن من الحصول على تلك المقاتلات.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد الماضي أن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الروسية.

تقول واشنطن إن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.