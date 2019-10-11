الجمعة 11 أكتوبر 2019 23:34
أردوغان: تركيا لن توقف عمليتها العسكرية في سوريا رغم التهديدات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في كلمة له بإسطنبول أن بلاده "لن توقف" عمليتها العسكرية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، رافضا ما وصفه بـ"تهديدات" الدول الأخرى.
تصريحات أردوغان
- مهما يقول البعض، لن نوقف أبدا تلك الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
- الآن تأتينا التهديدات من اليمين ومن الشمال، ويطلبون منا أن نوقف هذه" العملية. لن نتراجع.. سنواصل هذه المعركة حتى يذهب جميع الإرهابيين جنوب مسافة الـ32 كيلومترا بعيدا عن حدودنا، وهو الحد الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه.
- قدمنا آلاف الشهداء من قواتنا ومواطنينا الأبرياء خلال كفاحنا الطويل ضد الإرهاب، وشهدنا همجية لا تتورع عن استهداف الأطفال والرُضع والمدارس.
- عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في شمال العراق وسوريا لا تستهدف أبدًا سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذين البلدين.
- كفاحنا ليس ضد الأكراد وإنما ضد المنظمات الإرهابية.
- سنضمن من خلال تطهير شرق الفرات من الإرهاب عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.
- وجودنا في سوريا ليس لتقسيمها وتجزئتها بل لحماية حقوق كل من يعيش فيها.
خلفيات
- تركيا شنت عملية، الاربعاء الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا والتي تعتبرها فرعا "إرهابيا" للمسلحين الأكراد المتواجدين على أراضيها.
- العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة تبقي الوحدات الكردية بعيدا عن حدودها، وهي الفكرة التي تحدث عنها ترمب علنا بداية العام.
- ترمب وغيره من الحلفاء الغربيين انتقدوا بشدة العملية ضد المقاتلين الأكراد الذي كانوا على خط الجبهة في المعركة ضد تنظيم الدولة في السنوات الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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