الجمعة 28 سبتمبر 2018 18:32
أردوغان: تركيا قادرة على التغلب على أزمتها الاقتصادية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة رسمية لألمانيا اليوم الجمعة قدرة بلاده على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
- أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: بلادنا مستعدة، ولديها القدرة للتغلب على التهديدات المحتملة في مجال الاقتصاد.
- الاقتصاد التركي يواجه أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع الليرة التركية لمستويات قياسية، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها خلال العام الجاري.
- أردوغان بدأ زيارة رسمية لألمانيا صباح اليوم الجمعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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