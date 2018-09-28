تركيا
الجمعة 28 سبتمبر 2018 18:32

أردوغان: تركيا قادرة على التغلب على أزمتها الاقتصادية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة رسمية لألمانيا اليوم الجمعة قدرة بلاده على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
  • أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: بلادنا مستعدة، ولديها القدرة للتغلب على التهديدات المحتملة في مجال الاقتصاد.
  •  الاقتصاد التركي يواجه أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع الليرة التركية لمستويات قياسية، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها خلال العام الجاري.
  • أردوغان بدأ زيارة رسمية لألمانيا صباح اليوم الجمعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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اقتصاد
تركيا
رجب طيب أردوغان
ألمانيا
أنغيلا ميركل

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