الصراع في ليبيا
الثلاثاء 9 يونيو 2020 22:22

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أحفاد عمر المختار في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى جانب أحفاد عمر المختار في ليبيا الذين يحاربون "الإرهابيين"، وذلك في ظل دعم تركي لحكومة الوفاق في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة: "أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون (الإرهابيين) الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وتركيا ستواصل دعم نضالهم".

وأضاف: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين وليس الانقلابيين والإمبرياليين".

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل "إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضا".

وألمح أردوغان في لقاء تلفزيوني مساء الإثنين إلى استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المعادلة السياسية في ليبيا قريبا، قائلا: "بالنسبة لي التطورات تشير إلى أنّ حفتر قد يبقى خارج المعادلة في أي لحظة، التطورات تظهر ذلك".

وذكر خلال اللقاء أن "تركيا تدعم حكومة (فايز) السراج المعترف بها من الأمم المتحدة، وستواصل دعمها، وليقف من يقف مع حفتر، وإلى الآن تمت استعادة العديد من المناطق".

وأكد أردوغان السعي للتقدم على الشريط الساحلي واستعادة السيطرة على حقول النفط في الجنوب وآبار الغاز على الشريط الساحلي ولا سيما حول مدينة سرت، بعد أن باتت العديد من المناطق تحت سيطرة حكومة السراج.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاتحاد الأوربي يدعو لوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا
Thumbnail
مصر تسجل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة
Thumbnail
السلطات السودانية تفتح تحقيقا جديدا بحق البشير
Thumbnail
الشؤون الدينية التركية ترد على الإفتاء المصرية بشأن "فتح القسطنطينية".. ماذا قالت؟
Thumbnail
ثاني رحلة إماراتية لإسرائيل خلال شهر.. وتل أبيب تهنئ أبوظبي (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. الاتحاد الأوربي يدعو لوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا
  2. مصر تسجل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة
  3. السلطات السودانية تفتح تحقيقا جديدا بحق البشير
  4. الشؤون الدينية التركية ترد على الإفتاء المصرية بشأن "فتح القسطنطينية".. ماذا قالت؟
  5. أردوغان: تركيا ستواصل دعم أحفاد عمر المختار في ليبيا