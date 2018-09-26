أردوغان: القضاء التركي هو من سيقرر مصير القس الأمريكي المسجون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رويترز-أرشيف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء، لا الساسة، هو من سيقرر مصير قس أمريكي مسجون في تركيا لاتهامات بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.





التفاصيل: قال أردوغان في مقابلة لوكالة "رويترز" أجريت معه الثلاثاء، أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي قرار بخصوص برانسون سيصدر عن المحكمة.

أضاف "هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب... ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر/تشرين الأول، ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم".

قال أردوغان "بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة".

قال أردوغان "قضية برانسون لا علاقة لها باقتصاد تركيا. هناك مبالغة في التحديات الاقتصادية الحالية أكثر من اللازم وستتغلب تركيا على هذه التحديات بمواردها الذاتية".

قال أيضا إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي الإيراني رغم العقوبات الأمريكية على طهران.

فيما يتعلق بالشأن السوري قال إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام مع استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة، مضيفا أن الجماعات "المتشددة" بدأت الانسحاب من منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب. خلفيات: صدر قرار بوضع برانسون رهن الإقامة الجبرية في المنزل في يوليو/تموز بعد احتجازه لمدة 21 شهرا. القس الأمريكي أثناء وصوله منزله بعد إخلاء سبيلة وفرض الإقامة الجبرية عليه

قد يسجن برانسون لمدة تصل إلى 35 عاما إذا أدانته المحكمة، وينفي القس الاتهامات المنسوبة إليه.

بدافع الغضب لاحتجاز برانسون، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارا في أغسطس/آب بزيادة الرسوم المفروضة على الألومنيوم والصلب المستورد من تركيا إلى مثليها. وردت أنقرة بزيادة الرسوم على واردات السيارات والكحول والتبغ الأمريكية.

فقدت الليرة التركية قرابة 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين، إنه متفائل بأن تركيا ستفرج عن القس المسجون آندرو برانسون هذا الشهر.