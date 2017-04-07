الضربة الأمريكية على سوريا
الجمعة 7 أبريل 2017 18:00

أردوغان: الضربة الأمريكية "إيجابية" لكن غير كافية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضربات الصاروخية الأمريكية ضد قاعدة سورية خطوة "إيجابية" لكن غير كافية. 

وأضاف في مؤتمر جماهيري في محافظة هاتاي بجنوب تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا متسائلا : " هل هذا يكفي؟ في رأي هذا غير كافيا ". ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله إن هناك المزيد يجب فعله لحماية المدنيين.
واستهدفت الولايات المتحدة ، الجمعة، مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص  بوسط سوريا بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك "ردا على  هجوم كيماوي نفذته الحكومة السورية  في بلدة خان شيخون في ريف إدلب".  

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الشعيرات
قصف أمريكي
تركيا
مجزرة خان شيخون

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