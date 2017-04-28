الأزمة السورية
الجمعة 28 أبريل 2017 20:53

أردوغان : الأسد قاتل يمارس "إرهاب الدولة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، قبل أيام من لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس السوري بشار الأسد "قاتل" يمارس "إرهاب الدولة".

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع المقرر عقده بين أردوغان وبوتين في مدينة سوتشي على الأزمة السورية بالإضافة إلى العلاقات التجارية الثنائية وخط أنابيب غاز. يذكر أن بوتين حليف رئيسي للأسد.

كما انتقد أردوغان، وهو مؤيد للمعارضة السورية المسلحة، مجلس الأمن الدولي لإخفاقه في القضاء على العنف. وقد استخدمت روسيا حق النقض "فيتو" لدعم الأسد بانتظام.

وصعدت القيادة التركية من حدة خطابها ضد الأسد منذ الهجوم بأسلحة كيميائية شمالي سوريا الشهر الجاري.

وأشار أردوغان، الذي كان يتحدث في قمة سياسية في إسطنبول، إلى أنه حريص على مشاركة القوات التركية في عمليات السيطرة على الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة.

وأوضح أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر المقبل.

يشار إلى أن الجيش التركي شن غارات على القوات الكردية في كل من سوريا والعراق خلال الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مقتل عدد من قوات البيشمركة العراقية، الحليفة للولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى حوالي 20 من أكراد سوريا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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أردوغان
تركيا
الأسد
سوريا
بوتين

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