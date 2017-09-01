الجمعة 1 سبتمبر 2017 09:14
أردوغان: اتهام أمريكا لحراس أمن أتراك فضيحة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن قرار الولايات المتحدة إلقاء القبض على حراس أمن أتراك شاركوا في شجار بواشنطن في مايو/أيار فضيحة.
وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة عيد الأضحى "هذه فضيحة كاملة. إنها مؤشر يفضح كيف تعمل العدالة في الولايات المتحدة".
وأصيب 11 شخصا في المشاجرة التي وقعت خلال زيارة أردوغان لواشنطن والتي وصفها قائد شرطة المدينة بأنها هجوم وحشي على محتجين سلميين خارج مقر السفير التركي.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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