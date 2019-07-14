أردوغان: اتفاقية شراء صواريخ إس 400 الروسية الأهم في تاريخ تركيا

أردوغان: تركيا ستستلم كامل منظومة إس 400 بحلول أبريل/ نيسان 2020 الأناضول

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أهمية صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي إس400- الروسية، بقوله إن الاتفاقية تعد الأكثر أهمية في تاريخ تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان (الأحد) لممثلي وسائل الإعلام. تصريحات أردوغان اتفاقية شراء منظومة إس-400 من روسيا، تعد الاتفاقية الأكثر أهميةفي تاريخ تركيا، كما تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

امتلاك تركيا منظومة إس-400 يعزز من قوة حلف شمال الأطلسي، وعلى الناتو أن يكون سعيدا لأن صفقة "إس- 400" ستؤثر إيجابا على مستقبلهم.

الدخول في صفقة شراء المنظومة اضطراري. ونحن لا نستعد للحرب.

تركيا ستستلم كامل منظومة إس 400 بحلول أبريل/ نيسان 2020.

الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية.

تتم معاقبة تركيا بدلا من تقديرها بسبب الدور الذي تلعبه من أجل أمن واستقرار المنطقة.

الدول الغربية لم تستجب للدعوة لدعوته لإنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهابيين على طول حدود سوريا، ونجم عن عدم إنشاء تلك المنطقة تصاعد التهديد الإرهابي المنطلق من داخل الأراضي السورية إلى تركيا، وسقوط القنابل والصواريخ على المدن الحدودية التركية.

تركيا، إحدى أكبر الدول الداعمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأت حينها البحث عن أنجع الطرق لضمان أمنها في مواجهة هذا التهديد، وأرسلت عدد من دول الحلف أنظمة دفاع صاروخي إلى تركيا بشكل مؤقت، وفي وقت لاحق تم سحب بعض من هذه الأنظمة.

تركيا حاولت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة لشراء منظومة "باترويت" الصاروخية، إلا أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق، وفي النهاية تم الاتفاق مع روسيا على شراء منظومة "إس 400" بعد مفاوضات طويلة ومعقدة.

تركيا شريك من بين 9 دول في تصنيع مقاتلات إف-35.

ما تلوح به الولايات المتحدة من إقصاء لتركيا من المقاتلات، لا يليق بسلوك صديق وشريك.

تركيا دفعت مليار و400 مليون دولار في إطار إنتاج إف-35، حتى هذه اللحظة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا يتشاطر الأفكار نفسها عن مقاتلات إف-35 بالشأن المتعلق بتركيا، مع مسؤولي إدارته.

ترمب أوضح أمام الإعلام العالمي كله خلال لقائهما ضمن اجتماعات قمة العشرين في اليابان أواخر الشهر الماضي، موقفه الإيجابي من تركيا.

تركيا غير مدرجة ضمن "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

هناك احتمال بأن تشارك تركيا وروسيا في صناعة منظومة إس-500، النسخة التالية لـ "إس-400" مستقبلا.

الولايات المتحدة لا ترغب في شراء تركيا إس-400 من روسيا.

واشنطن لم تضع أمام أنقرة بديلا آخر، إلا شراء إس-400، بعد رفضها بيع صواريخ باتريوت إليها.

نرغب في شراء منظومة باتريوت الأمريكية إلى جانب منظومة إس-400 الروسية.

تهديد السيناتور الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز بإقصاء تركيا من برنامج إف-35 تهديد أحمق يهدف إلى تقويض العلاقات التركية الأمريكية. روسيا تسلم مزيدا من معدات إس 400 لتركيا استمرار الصفقة أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس400-" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 من يوليو/ تموز، حولت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس- 400" الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا بتعهداتها وفق العقد المبرم".

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية إن 7 طائرات بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية اليوم الأحد.

الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على تركيا حال حصولها على منظومة إس 400. تأثير العقوبات محدود كشف خبير اقتصادي عن أن العقوبات الأمريكية المحتملة من جانب واشنطن على أنقرة بسبب منظومة صواريخ إس - 400، سيكون لها تأثير محدود على الليرة التركية.

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن حسنين مالك الخبير في بنك "تيليمر" الاستثماري الذي يركز على الأسواق الناشئة "من المحتمل ألا ترد ردود فعل سلبية من جانب المستثمرين على غرار ما فعلوا حيال إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا مؤخرا، إلا إذا كانت العقوبات قوية بشكل غير متوقع". وتابع " على المدى الطويل، تظل تركيا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، خاصة عندما تقف الولايات المتحدة في مواجهة إيران وروسيا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الشهر الماضي إن العقوبات قد تكون خفيفة.