الجمعة 10 يوليو 2020 22:42
أردوغان: إعادة فتح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى (فيديو)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن "آيا صوفيا" سيفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.
وقال أردوغان خلال كلمة له حول إلغاء "المحكمة الإدارية العليا"، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف، إن إعادة فتح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى.
وأضاف "أحمد الله أنه جعل من نصيبي إعلان هذا القرار".
وفي وقت سابق الجمعة، وقع أردوغان مرسوما بفتح "آيا صوفيا" مسجدا للصلاة في اسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسوما حكوميا يعود إلى العام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.
ونشر أردوغان نسخة من المرسوم الذي وقعه على صفحته على تويتر. وينص المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية في البلاد وفتحه للصلاة. متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.
خطاب موجه إلى الشعبhttps://t.co/S2yPS2Sl3X— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 10, 2020
أهم ما جاء في كلمة أردوغان
- مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.
- "آيا صوفيا" الذي يعد تراثا مشتركا للإنسانية، سيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة.
- أدعو إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا حول "آيا صوفيا"، وأي موقف بخصوص ذلك "يتجاوز التعبير عن الآراء نعده انتهاكا لاستقلالنا".
- من المخطط افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة في 24 يوليو/ تموز الجاري بإقامة صلاة الجمعة.
- سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد "آيا صوفيا" عقب رفع وضع المتحف عنه.
- إعادة "آيا صوفيا" لمسجد مرة أخرى خطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته.
- لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى لا سيما في قضية أماكن العبادة.
- إعادة آيا صوفيا إلى جامع مرة أخرى واحدة من أهم الأحداث التي سيشهدها التاريخ ويسجلها في صفحاته.
- نرفض إثارة النعرات الطائفية والادعاءات بأن الأتراك ينتهكون حقوق الأقليات غير صحيحة.
- إعادة آيا صوفيا إلى جامع رسالة من المسلمين في العالم بأننا سنعود وبقوة وندافع عن مقدساتنا.
- حق الشعب التركي في "آيا صوفيا" لا يقل عن حق من أنشأه قبل 1500 عام.
- هناك أكثر من 453 كنيسة وكنيسا في تركيا وهذا المشهد يعد تجليا لإدراكنا بأن اختلافاتنا تثرينا.
- قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى متحف الذي اتخذ إبان حكم الحزب الواحد إهانة للتاريخ وانتهاك للقوانين.
- يشهد "آيا صوفيا" اليوم إحياء جديدا له كالذي شهده عبر التاريخ.
- إعادة فتح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى.
- عودة العبادة إلى "آيا صوفيا" بعد 70 عاما، بعث جديد قد تأخر.
- أؤكد أننا سنفتح "آيا صوفيا" مسجدا للعبادة حفاظا على التراث الثقافي المشترك للبشرية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات