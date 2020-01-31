الجمعة 31 يناير 2020 13:01
أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية وأي يد تمتد على الأقصى سنكسرها (فيديو)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدينة القدس "خط أحمر"، وإنه لا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.
والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطته للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة منزوعة السلاح، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
أبرز ما جاء في كلمة أردوغان
- الخطة الأمريكية الجديدة تهدف لالتهام القدس ولن نرضاها بأي شكل من الأشكال.
- القدس بالنسبة لنا خط أحمر وأي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها.
- أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟
- الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة ترمب ستحاسب.
- إذا وقعت سنديانة القدس فإن العالم كله سينهار ولن نتركها لإسرائيل.
- لن نسمح باستعباد الفلسطينيين في أرضهم الأم.
- لن نرضى بإجبار الفلسطينيين على هذه الخطة الأمريكية.
- لا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة وبعض الدول العربية قبلتها وهذه خيانة.
- سأتحدث مع محمود عباس وإسماعيل هنية وسنقيم الأمر.
- نحن نؤمن بتأسيس دولتين متجاورتين وهما فلسطين وإسرائيل.
- إسرائيل دولة إرهابية وليس لديها أي اعتبار بالنسبة لنا.
- تركيا ستبقى دائما إلى جانب القضية الفلسطينية والقدس.
المصدر
الجزيرة مباشر