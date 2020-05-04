الصراع في ليبيا
الاثنين 4 مايو 2020 23:33

أردوغان: أخبار سارة قريبا من ليبيا وسنواصل دعم حكومة الوفاق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سترد قريبا "أنباء سارة من ليبيا"، مشيرا أن تركيا تواصل دعمها لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف أردوغان أن "أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط".

وقال الرئيس التركي إن أنقرة عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا.

وفي كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، أشار أردوغان إلى أن عملية دحر حفتر مؤخرا تمت "بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا" المعترف بها دوليا.

وأضاف "مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه".

واستطرد "انطلاقا من هذا النهج، عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا".

ومؤخرا، تمكنت القوات الحكومية في ليبيا، من تحرير كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا، بعد طرد مسلحي حفتر منها.

وتواصل القوات الحكومية مطاردتها لفلول حفتر في عدة مناطق أخرى خاصة ترهونة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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