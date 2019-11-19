تركيا
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 18:40

أردوغان: أبلغت ترمب أننا سنبحث عن بدائل لمقاتلات "إف-35"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب بعزم تركيا البحث عن بدائل لمقاتلات "إف-35" حال لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه.

تصريحات أردوغان
  • قال: "أبلغنا ترمب بأن تركيا ستضطر للبحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط حال واصلت واشنطن سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات إف-35".
  • أضاف أن بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحل بشكل جذري، مضيفا: "لكننا أظهرنا للعالم بأنّ علاقاتنا الثنائية ليست أسيرة لهذه المشاكل".
  • أشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية، وأن الهدف هو إدارة هذه المرحلة بشكل يخدم مصالح البلدين.
  • تابع قائلا: "التطورات الإقليمية والدولية، تستوجب تكثيف التعاون التركي الأمريكي، والجهات الأمريكية المعادية لبلادنا تعمل على تضخيم الخلافات القائمة بين أنقرة وواشنطن، وترمب يرى جيدا الجهود المبذولة لإفساد العلاقات التركية الأمريكية".
  • أضاف أنه أبلغ نظيره الأمريكي بأن تركيا لن تتراجع عن صفقة منظومة "إس- 400" الروسية، وأن أنقرة جددت رغبتها في شراء منظومة باتريوت الأمريكية.
  • أردف قائلا: "تركيا شريك في تصنيع مقاتلات "إف-35"، ودفعنا جزءًh كبيرا من المستحقات المترتبة علينا، وأبلغنا ترمب بأن تركيا ستضطر للبحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط، حال واصلت الولايات المتحدة سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات إف-35".
  • تطرق أردوغان إلى قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن مزاعم الإبادة الأرمنية، قائلا: "أبلغنا الأمريكيين بالوثائق بعدم صحة هذا القرار وعدم صحة تلك المزاعم التي لا تمت إلى الحقائق التاريخية بصلة".
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا

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