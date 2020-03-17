فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 20:23

أردنيون يدشنون حملة "راح أقعد بالبيت" والجيش ينتشر بسبب فيروس كورونا

الجيش الأردني ينشر قواته في إطار حملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
الجيش الأردني ينشر قواته في إطار حملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
رويترز
دشن أردنيون وسم #رح_اقعد_بالبيت، تشجيعًا على البقاء في المنازل ووقف التجمعات والاختلاط البشري في خطوة للوقاية من كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأطلق الحملة عدد من النشطاء عبر مقاطع مصورة، ذكروا فيها أنهم باقون في البيوت، داعين بقية المواطنين لاتخاذ الإجراء نفسه، حماية لهم ولغيرهم.

وسرعان ما تداول نشطاء الوسم، ونشر بعض فيديوهات مصورة توثّق بقاءهم في منازلهم التزامًا بالقرارات الحكومية الأخيرة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد حصد أرواح 7531 شخصًا حول العالم، من بين مجمل عدد الحالات المصابة والبالغ عددها 190 ألفًا و938 حالة، في حين تعافى 80 ألفًا و889 حالة حتى الآن.

هذا وقد سجل الأردن 6 حالات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة في الأردن 35 حالة، في حين تعافت حالة واحدة حتى الساعة.

وفي إطار مكافحة الفيروس، أقرت الحكومة الأردنية تعطيل العمل في القطاعين الحكومي والخاص عدا الخدمات الطبية، بدءًا من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، كما أعلن الجيش الأردني نشر قواته في مداخل المدن والمحافظات للمساهمة في احتواء الفيروس.

من جهتها، أعلنت محكمة أمن الدولة "الإفراج عن الموقوفين في القضايا الجنحية المنظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة وعددهم نحو 1500 موقوف".

وقال رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين إن القرار صدر "نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجاما مع قرارات الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقررت عمّان، السبت الماضي، وقف الرحلات الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية، والصلاة في المساجد، والتجمعات ومجالس العزاء، وغلق صالات السينما والمطاعم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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