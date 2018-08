أربع مسلمات على بعد خطوة من عضوية الكونغرس الأمريكي

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن يشهد الكونغرس الأمريكي، حدثاً تاريخياً بانضمام عربيتين مسلمتين إلى قائمة أعضاءه للمرة الأولى.

إلهان عمر:

وأعلنت إلهان عمر، وهي مسلمة ترتدي الحجاب وعضو في مجلس نواب مينيسوتا، فوزها في الانتخابات التمهيدية في نتيجة أكدتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وورد في بيان لها "تم إعلان فوز إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية في السباق لعضوية الكونغرس لتمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا".

It’s the last hour! #TeamIlhan is getting out every vote that we can. pic.twitter.com/5Orem78Vg6

وأضاف "كأول لاجئة يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس (وثاني امرأة مسلمة بعد رشيدة طليب من ميشيغان)، ستحمل إلهان معها منظورا فريدا وطاقة جديدة إلى العاصمة (واشنطن)".

رشيدة طليب:

وفازت رشيدة طليب (42 عاما)، وهي محامية، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأسبوع الماضي. ولم يتقدم أي مرشح آخر لمواجهتها وبالتالي ضمنت دخولها إلى مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت عمر في البيان "كل شخص فينا يعد الإلهام الذي نحتاجه لمواصلة الكفاح من أجل ديموقراطية تقربنا من الوعد الأمريكي بالازدهار للجميع والأمل بغد أفضل".

من جهتها، هنأت رشيدة، إلهان قائلة، عبر "تويتر" لا أستطيع الانتظار حتى نمشي معاً على أرضية الكونغرس الأمريكي.. أنا فخورة جداً بك"، بحسب أسوشيتد برس.

ديدرا عبود:

وتسعى المحامية وناشطة حقوق الإنسان، ديدرا عبود، للفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا.

وعبود التي ترتدي الحجاب اعتنقت الإسلام عام 1998، ومتزوجة من علي عاصم عبود، وسبق لها أن ترأست فرع أريزونا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وكذلك المؤسسة الأميركية الإسلامية للحرية.



Did you see us on @azfamily ! Here is the full article & video going into my recent journey traveling all over Arizona meeting the people and talking about the things that matter! #Deedra2018 https://t.co/51ItTp26vi pic.twitter.com/e4B23ejIWo