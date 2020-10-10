لبنان
السبت 10 أكتوبر 2020 00:58

أربعة قتلى جراء انفجار في بيروت(فيديو)

لقي أربعة أشخاص حتفهم مساء الجمعة في بيروت وأصيب آخرون جراء انفجار خزان مازوت في مستودع تسبب باندلاع حريق في منطقة مكتظة بالسكان في بيروت.

وكتب الصليب الأحمر على تويتر "ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت" في منطقة الطريق الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "خزان مازوت انفجر داخل أحد الأفران، في محلة الرفاعي، ساحة أبو شاكر، في منطقة طريق الجديدة، في بيروت، وتسبب في اندلاع حريق".

وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أن "بعض الأشخاص أصيبوا بحالات الاختناق، وضيق في التنفس، نتيجة تنشق الدخان"، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 190 وفاة، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.   

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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