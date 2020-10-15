أراد شراء "الأهلي".. ساويرس يطالب بقانون تملّك القطاع الخاص للأندية (فيديو)

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رغبته في شراء شركة النادي الأهلي، وحثّ الدولة على إصدار قانون "واضح" بتملك الشركات الخاصة للأندية الرياضية.

وعن بواعث رغبة ساويرس، علَّق الناقد الرياضي أحمد سعد قائلًا "إن طرح لساويرس لهذه الفكرة ليس جديدًا، وأنه يحاول من وقت لآخر تقديمها للشارع".

وأضاف سعد، في لقاء مع برنامج "المسائية" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن ترويج ساويرس للفكرة قد يرتبط بصفقة رياضية تجمع مصر والإمارات، وتشمل أندية "سيتي كلب"، المزمع إنشاؤها في مصر، وتتبع مجموعة "سيتي فوتبول" الإماراتية.

وكان ساويرس، خلال حديثه أمس إلى فضائية مصرية "خاصة"، حول مستقبل الرياضة في مصر قال: "لا بد أن يصدر قانون واضح يسمح للشركات الخاصة بتملك الأندية مثلما حدث لمانشيستر يونايتد وليفربول".

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يتحدث عن تملك الشركات الخاصة للأندية الرياضية

وتابع: "ولا بد من وجود استثماري لدى الأندية الكبيرة يفهم في الماليات لزيادة دعم الأندية ومواردها، فضلًا عن شق إداري وتسويقي".

وأكد أن أول الأندية التي يرغب في شرائها حال إقرار القانون هو النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن تجربة نادي الجونة ناجحة غير أنها مكلفة.

وفي رده على سؤال حول أول الأندية التي يفكر في شرائها، قال ساويرس "النادي الأهلي طبعًا، أنا أهلاوي من زمان، فأنا من جيل صالح سليم وطه إسماعيل، دائمًا بقول النادي لا بد أن يمتلك إدارة قوية، المسألة ليست في كرة القدم فقط، لا بد أن يكون لديك إدارة تسويق لكي تدير النادي وتعظم من موارد النادي".

وتستحوذ مجموعة "سيتي فوتبول" على أندية عالمية، منها نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، ونادي نيويورك سيتي الأمريكي، نادي ملبورن سيتي الأسترالي وغيرها.