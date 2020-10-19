الولايات المتحدة
الاثنين 19 أكتوبر 2020 13:13

أراد التحدث للرئيس.. شاب يتسلق برج ترمب ويتدلى من ارتفاع شاهق (فيديو)

شاب عشريني يتسلق برج ترمب في شيكاغو
مواقع التواصل
فاجأ شاب في العشرينات من عمره، المارة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بتسلقه لبرج ترمب في المدينة، بينما ظهر متدليًا بحبل من ارتفاع شاهق في ناطحة السحاب، مطالبا بالتحدث إلى الرئيس.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، أن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق الـ 16 في المبنى، في حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة شيكاغو، إن الشاب طلب التحدث إلى الرئيس ومحاولة إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام، وهدد بقطع الحبل وقتل نفسه، وتوقعت الشرطة المحلية أن يكون الشاب قد استخدم حزام تسلق.

وقال متحدث الشرطة إن أحد المتخصصين تفاوض مع الشاب لإنزاله من البرج، بينما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترمب الذي يطل على نهر شيكاغو في ولاية إلينوي.

واحتشد عدد كبير من المتفرجين في مكان قريب وعلى الجانب الآخر من البرج، وظن بعضهم أن ما يحدث مجرد مشهد تمثيلي يجري تصويره من فيلم جديد عن الرجل الوطواط "باتمان".

وقال متحدث شرطة شيكاغو، إن الشاب ظل معلقًا في المبنى حتى الساعة 1:36 صباحًا من يوم الإثنين، وغرد عبر تويتر قائلًا إنه تم بذل كل جهد لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا الوضع بعد ثماني ساعات من المفاوضات.

المصدر
شيكاغو صن تايمز

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لحظة سقوط مصارع شهير ميتا على أرض الحلبة
Thumbnail
رجل ينجو بأعجوبة لحظة انهيار موقف سيارات شرقي السعودية (فيديو)
Thumbnail
قال إنه "متورط علنا".. وزير فرنسي: سنحل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا"
Thumbnail
غضب عارم.. ابن مهاجر عراقي يعيّن وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد اللاجئين
Thumbnail
طاقمها رفع أعلام إسرائيل.. وصول أول طائرة تجارية إماراتية لتل أبيب (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. عشرات الآلاف من النازحين يبدأون العودة للداخل السوري
  2. بلغاريا تضبط طني هيروين مخبأين في علب معجون طماطم
  3. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية
  4. جوبا.. الأطراف السودانية توقع على اتفاق نهائي للسلام (فيديو)
  5. رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن