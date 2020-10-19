أراد التحدث للرئيس.. شاب يتسلق برج ترمب ويتدلى من ارتفاع شاهق (فيديو)

فاجأ شاب في العشرينات من عمره، المارة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بتسلقه لبرج ترمب في المدينة، بينما ظهر متدليًا بحبل من ارتفاع شاهق في ناطحة السحاب، مطالبا بالتحدث إلى الرئيس.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، أن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق الـ 16 في المبنى، في حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة شيكاغو، إن الشاب طلب التحدث إلى الرئيس ومحاولة إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام، وهدد بقطع الحبل وقتل نفسه، وتوقعت الشرطة المحلية أن يكون الشاب قد استخدم حزام تسلق.

VIDEO 2 - Man hanging at Trump Tower in #Chicago. Reasons Unknown#TrumpTower.



pic.twitter.com/r6xRGndtJA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020

وقال متحدث الشرطة إن أحد المتخصصين تفاوض مع الشاب لإنزاله من البرج، بينما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترمب الذي يطل على نهر شيكاغو في ولاية إلينوي.

VIDEO 4 — Man hanging at Trump Tower, Chicago. #TrumpTower



pic.twitter.com/Js6fNehpgf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020

واحتشد عدد كبير من المتفرجين في مكان قريب وعلى الجانب الآخر من البرج، وظن بعضهم أن ما يحدث مجرد مشهد تمثيلي يجري تصويره من فيلم جديد عن الرجل الوطواط "باتمان".

VIDEO 6 — This guy has been hanging for long now at Trump Tower, Chicago — check shocking scenes pic.twitter.com/NNSd4kYPnk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020

وقال متحدث شرطة شيكاغو، إن الشاب ظل معلقًا في المبنى حتى الساعة 1:36 صباحًا من يوم الإثنين، وغرد عبر تويتر قائلًا إنه تم بذل كل جهد لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا الوضع بعد ثماني ساعات من المفاوضات.