السعودية
الجمعة 15 مايو 2020 19:26

أراد الإساءة لقطر.. تغريدة عنصرية لحساب سعودي ضد السودانيين والصوماليين

حساب "موجز الأخبار" السعودي
مواقع التواصل
أثارت تغريدة للحساب السعودي" موجز الأخبار" السخط وسط مغردين على موقع تويتر، بسبب لهجتها العنصرية ضد السودانيين والصوماليين.

بدأ الحساب التغريدة بالدعوة لإخراج قطر من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه في حال خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي فسيتم معاملة القطريين كوافدين وسيتم تطبيق نظام الكفالة عليهم كما هو الحال مع السودانيين.
ثم عاد الحساب وحذف التغريدة لاحقا، واستبدل كلمة "السودانيين" بالصوماليين.

الصومال بالعربية

وتفاعل حساب "الصومال بالعربية" على تويتر مع الحساب السعودي بتغريدة وصف فيها ما نشره حساب موجز الاخبار بالعنصرية النتنة.
وقال إن الحساب أشار في التغريدة الأولى إلى السودانيين فأجبره المغردون السودانيون على حذف التغريدة بعد مهاجمتهم للحساب ليهاجم من جديد الصوماليين الذين ردوا على تغريدته بالرفض والشجب.

الرد على العنصرية

وردّ مغردون على الإشارات العنصرية التي وردت في الحساب، وقال حساب باسم حمود "حسابه موثق ويعتبر من النخبة! والله يا أننا نعاني من انتكاسة النخبة الحالية، يتمنى تفكيك مؤسسة جامعة لعدة دول ولها أثرها الإيجابي ويتهكم على دول عربية".
أمّا أبو سعود فقال "لو قرأت التاريخ جيدا لعرفت بأن الأخوة الصوماليين كانوا في يوم من الايام يرسلون زكاتهم لجزيرة العرب حتى امتدت أيادي الغدر والخيانة لهم وأصبحوا على ماهم عليه، ولكن أبشرك أنهم عائدون مثل زمان وأفضل بعون الله".

وكتب عبد الجبار حرسي" تغريدة من جاهل لا تمثل الشعب السعودي..مثل هذه  التغريدات هي ما تجعل السعودية وشعبها مكروها عند الجميع وخاصة الأمة العربية والإسلامية .

وقال عبد العزيز الشهراوي "البلدان التي ذكرتها كانت و لا زالت عايشة بلا نفط، و كانت قمة طموح أسلافك للهجرة فلا تنسى، نفطك لا قيمة له بعد 20 سنة !!عجبي حتى العلف يأتيكم من هذه البلدان و تتحدثون عنها هكذا".

أمّا سعيد فرد" إنك تذكر دولة معينه وطريقة معاملتهم مب عيب ولا غلط.. لأنه يتم معاملتهم حسب أنظمة وقوانين الدول.. لكن إنك تذكر السودان ثم تمسح التغريدة وترجع تكتب الأخوه الصومالين .. هذا يسمونه عنصرية.. وتسيء لنفسك".

وكتب حساب الهالة"ادعاء أن الخليج سيصبح منارة للتعاون والأخوة بعد خروج قطر ادعاء خاطئ.. منذ تأسيس المجلس، لم تتوقف الخلافات الحدودية بين أعضاء المجلس، ولم تتفق الدول في رؤاها وسياساتها الخارجية إلا قليلاً. المجلس انعكاس لتوجهات السعودية وبالتالي من يخالف السعودية يُعتبر مخالفا لتوجهات المجلس".

المصدر
الجزيرة مباشر
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السودانيين
الصومال
إساءة
قطر
مجلس التعاون الخليجي

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