السودان
الجمعة 12 يوليو 2019 07:45

أراء السودانيين حول الاتفاق بين العسكري وقوى التغيير [فيديو]

رصد موقع "الجزيرة مباشر" أراء المواطنين في الشارع السوداني حول الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وامتزجت مشاعر المواطنين بفرح يختلط بترقب وحذر وشك، موضحين أنهم يتمنون أن تنتقل السودان إلى حكم مدني ديمقراطي عبر انتخابات نزيهة.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان
المجلس العسكري الانتقالي
قوى الحرية والتغيير
الشارع السوداني
المرحلة الانتقالية

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