أذربيجان وأرمينيا
الأحد 4 أكتوبر 2020 13:04

أذربيجان تعلن تحرير مناطق جديدة من سيطرة أرمينيا (فيديو)

علم أذربيجان يرفرف في مناطق جديدة حررها الجيش الأذري
مواقع التواصل
أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، السبت، عن تحرير جيش بلاده 7 قرى أخرى من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في تغريدة له بحسابه على تويتر "اليوم حرر جيش أذربيجان، قرية طالش في محافظة ترتر، وقرى مهديلي، وتشاكرلي، وأشاغي ماراليان، وشاي بيك، وكويجاك في محافظة جبرائيل، وقرية أشاغي عبدالرحمانلي في محافظة فضولي".

ونشرت وزارة الدفاع الأذرية مقاطع فيديو لتحرير عدد من المناطق في أذربيجان.

كما توضح المقاطع تحقيق الجيش الأذري تقدم في المعارك ضد الجيش الأرميني والاستيلاء على العديد من معاقله في إقليم قره باغ.

وفي وقت سابق السبت، أعلن علييف، عن تحرير قرية "مداغيز" التابعة لمحافظة "أغدارا"، ورفع العلم الأذري في القرية.

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه في تويتر "اليوم رُفع علم أذربيجان في مداغيز. مداغيز لنا، إقليم قره باغ لأذربيجان". 

والجمعة، تمكن الجيش الأذري، من السيطرة على تلال استراتيجية محيطة بقرية "مداغيز" في ولاية "أغدارا".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين. ويومها، أعلنت باكو تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، عقب هجوم مضاد شنته قواتها.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، تضم إقليم قره باخ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

المصدر
وكالات

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