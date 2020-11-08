أذربيجان وأرمينيا
الأحد 8 نوفمبر 2020 13:40

أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية.. وعلييف: سيرفع الأذان بعد منعه 28 عاما

الرئيس الأذري إلهام علييف
الأناضول
أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، الأحد، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وقال علييف في خطاب للشعب الأذري، إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما".

وأوضح أن تحرير مدينة شوشة سيبقى يوما تاريخيا في سجل الجمهورية.

وتابع قائلا "لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذربيجان، شوشة زينة منطقة القوقاز بالكامل وليس أذربيجان وحدها".

لكن مسؤولين أرمن نفوا صحة الإعلان الأذري وقالوا إن المعارك لا تزال مستمرة.

وتمثل مدينة شوشة، التي تعرف لدى الأرمن باسم شوشي، أهمية ثقافية واستراتيجية لكلا الجانبين، وتقع على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة الإقليم وأكبر مدنه.

وأطلقت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم كاراباخ، وتمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

وكانت أذربيجان أعلنت، الأحد، تكبيد القوات الأرمينية خسائر كبيرة في معداتها القتالية، خلال اشتباكات الليل على محاور مختلفة في جبهات القتال.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية في بيان، أن الاشتباكات تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، وآغدام، وخوجاوند، وقوبادلي .

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية اضطرت للانسحاب من بعض المناطق على خط الجبهة إثر تكبدها خسائر في الأرواح والتجهيزات العسكرية.

وأضاف البيان أن الجيش الأذري استطاع تدمير 4 دبابات أرمينية من طراز "تي-72" ومدفعيتين من طراز "دي-20"، إلى جانب عدة شاحنات محملة بذخائر.

المصدر
وكالات

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