أذربيجان: تدمير دبابات ومدافع أرمينية خلال المعارك الأخيرة (فيديو)
وأفاد بيان الوزارة، أن الجيش الأذربيجاني تمكن الأربعاء من تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طرازD-20 ومدفع من طراز Akatsiya، إضافة إلى 30 عربة.
وتقول بيانات الجيش الأذربيجاني أنه تم تدمير 260 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني، و277 مدفعية وأنظمة صاروخية، و60 نظام دفاع جوي، و11 منطقة قيادة ومراقبة، و8 مستودعات ذخيرة، ونحو 180 شاحنة ومركبة عسكرية، ونظام دفاع جوي واحد من طراز إس 300، منذ اندلاع المعارك الأخيرة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
Gecə döyüşləri zamanı düşmən qərargahı və infrastrukturuna endirilən artilleriya zərbələrinin videogörüntüsü
Gecə döyüşləri zamanı düşmən qərargahı və infrastrukturuna endirilən artilleriya zərbələrinin videogörüntüsü - VİDEO Gecə döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissəsinin qərargahı, infrastrukturu və silah-sursat anbarlarına artilleriya zərbələri endirilib. ____ Video of artillery shelling of the enemy headquarters and infrastructure during the night battles – VIDEO During the night battles, artillery fired at the headquarters, infrastructure, weapons and ammunition depots of the Armenian armed forces. ____ Видео артиллерийского обстрела штаба и инфраструктуры противника в ночных боях – ВИДЕО В ходе ночных боев артиллерийскими снарядами были обстреляны штаб, инфраструктура и склады оружия и боеприпасов вооруженных сил Армении.Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Thursday, 8 October 2020
ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية فيديو لقصف مدفعي أثناء المعارك الليلية قصفت فيه المدفعية المقرات والبنى التحتية ومخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات الأرمينية.
اشتباكات جديدة قبل محادثات جنيف
ووقعت الاشتباكات الجديدة في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه اليوم الخميس قبل الاجتماع المقرر في جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في محاولة لتجنب حرب أوسع في جنوب القوقاز.
وقالت أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وإن مدنيا قتل في منطقة جورانبوي. وقالت إن قرى أخرى تعرضت للقصف من قبل القوات العرقية الأرمينية.
وأفادت السلطات الأذربيجانية بمقتل 30 مدنيا منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر/ أيلول حول ناغورني كاراباخ، وهو جيب جبلي يتبع أذربيجان بموجب القانون الدولي، ولكن يسكنه ويحكمه منحدرون من عرق أرميني.
وتقول أذربيجان أيضا إن 143 مدنيا أصيبوا لكنها لم تكشف عن خسائرها العسكرية.
وقالت السلطات في ناغورني كاراباخ إن الوضع التكتيكي لم يتغير بشكل كبير بين عشية وضحاها، مع ورود أنباء عن تعرض بعض المناطق لنيران المدفعية والصواريخ وقصف المركز الإداري الرئيسي، ستيباناكيرت.
وقالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ، الذي خرج عن سيطرة أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اليوم الخميس إنها سجلت سقوط 30 قتيلا آخرين في صفوف جيشها، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 350 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول.
Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə iştirak edən qoşunlarının təminatı yüksək səviyyədədir
Azərbaycan Ordusunun döyüşlərdə iştirak edən qoşunlarının təminatı yüksək səviyyədədir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən əks-hücum əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminat və təchizat məsələləri dərhal həll olunur. Qoşunlarımızın təminatı müvafiq idarə, xidmət və qurumlar tərəfindən planlı şəkildə həyata keçirilir. Döyüşdə iştirak edən hərbi qulluqçularımız, hərbi texnika və döyüş vasitələrimiz ərzaq, geyim, məişət əşyaları, gündəlik tələbat məhsulları, silah-sursat və yanacaq-sürtgü materialları ilə sutkada 24 saat ərzində fasiləsiz təmin edilir. Döyüş əməliyyatlarının maddi-texniki təminatı ilə bağlı heç bir problem və çətinlik yoxdur. Təminat və təchizatla bağlı qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar vaxtında icra olunur. ____ The supply of Azerbaijan Army troops participating in the battles is at a high level Under the instruction of the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, Mr. Ilham Aliyev, the supply issues of military personnel participating in the counter-offensive operations are immediately resolved. The supply of our troops is carried out in a planned manner by the relevant departments, services, and structures. The military personnel participating in the battles are continuously provided with food, military uniform, household items, and necessary properties, ammunition, but the military and combat equipment – with fuel for 24 hours a day. There are no problems with the supply of combat operations. All tasks related to supply and equipment are carried out in a timely manner. ____ Обеспечение участвующих в боях войск Азербайджанской Армии находится на высоком уровне По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева немедленно решаются вопросы обеспечения и оснащения личного состава, участвующего в контрнаступательной операции. Обеспечение наших войск осуществляется в плановом порядке соответствующими управлениями, службами и структурами. Участвующие в боях военнослужащие непрерывно обеспечиваются продуктами питания, военной формой, бытовыми предметами и необходимыми принадлежностями, боеприпасами, а военная техника и боевые средства – горюче-смазочными материалами в течение 24 часов в сутки. Проблем и трудностей с материально-техническим обеспечением боевых операций нет. Все задачи, связанные с обеспечением и оснащением, выполняются своевременно.Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Thursday, 8 October 2020
وتشترك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا التي تتوسط في قضية ناغورني كاراباخ.
وتأمل الدول الثلاث في إقناع الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق النار بعد أكثر المعارك دموية بشأن الإقليم منذ ما يربو على 25 عاما.
ولن ترسل أرمينيا وزير خارجيتها إلى المحادثات في جنيف، لكن من المتوقع أن يحضر وزير خارجية أذربيجان.
ومن المنتظر أن يلتقي ممثلو فرنسا والولايات المتحدة وروسيا بوزير خارجية أرمينيا في موسكو يوم الإثنين المقبل.
وأثار القتال قلقا دوليا من أن تركيا، الحليف الوثيق لأذربيجان، وروسيا، التي لديها اتفاقية دفاعية مع أرمينيا، قد تنجرفان إلى الصراع.
ويحظى الصراع بمراقبة دولية دقيقة لأسباب من بينها قرب ناغورني كاراباخ من خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق الدولية.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم كاراباخ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.