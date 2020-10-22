أذربيجان وأرمينيا
الخميس 22 أكتوبر 2020 19:57

أذربيجان تحرر مسجدا استخدمه أرمن في تربية الخنازير (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو، قيام أرمن بتربية خنازير في مسجد تاريخي بمدينة "زنجيلان" الأذرية، قبل السيطرة عليها من قبل الجيش الأذري.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وكالة الأناضول التركية، لجنود أذريين أثناء تفقدهم مسجد تاريخي بمدينة زنجيلان، حيث يظهر فيه عدة خنازير.

كما تظهر اللقطات تدمير أجزاء كبيرة من المسجد.

وتمكن الجيش الأذري من السيطرة على مدينة زنجيلان، الثلاثاء، بعد 27 عاما من الاحتلال الأرميني.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذرية تبلغ مساحتها 20% من مساحة أذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنجيلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية. 

المصدر
الأناضول

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