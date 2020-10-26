أذربيجان وأرمينيا
الاثنين 26 أكتوبر 2020 10:55

أذربيجان: أرمينيا انتهكت الهدنة الإنسانية بعد دقائق من سريانها

وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة النزاع في كاراباخ
رويترز
قالت وزارة دفاع أذربيجان إن الجيش الأرميني انتهك اتفاق الهدنة الإنسانية المبرم برعاية أمريكية وذلك بعد 5 دقائق فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الثامنة صباح اليوم بتوقيت البلدين.

 وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الاثنين، أن الجيش الأرميني استهدف وحدات عسكرية أذرية في قرية سفيان بمدينة لاتشين، وقصفه المدنيين في مدينة ترتر.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها ملتزمة باتفاق الهدنة الإنسانية في كافة الجبهات.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق هدنة إنسانية يبدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين.

وأعلنت أذربيجان عن تدمير معدات عسكرية وقذائف للجيش الأرميني بعد ظهر أمس، حيث هاجمت وحدات الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية خلال معارك في جبهات مختلفة.

ونتيجة للضربات، تم تدمير 6 مدافع هاوترز من طراز D-30 و 1 D-1 و مدرعتين BMP و وعدة سيارات وعدد كبير من القذائف.

واشنطن تعلن وقفا لإطلاق النار

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأحد، عن وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في كاراباخ، ابتداء من صباح اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، سيدخل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (4:00 ت غ) من يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة يسرت مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا لتقريب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي لصراع إقليم ناغورني كاراباخ.

والسبت، التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون بوزيري خارجية البلدين، الأرميني زهراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قره باغ، بحسب البيان.

وأكد الجانبان، عقب المفاوضات في واشنطن، التزام بلديهما بتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني، والالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين أول.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، شن الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وخلال العمليات، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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